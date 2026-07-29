Путін буде рвати і метати: експерт здивував несподіваним результатом зустрічі Зеленського і Трампа



















Закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може стати початком нового етапу українсько-американської взаємодії. Одним із найближчих кроків може бути візит до Києва спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для продовження переговорів щодо завершення війни. Таку думку висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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За його словами, понад годинна розмова Зеленського і Трампа свідчить про активне опрацювання ключових напрямів співпраці.

"Це вже дуже серйозний позитивний дзвіночок. Ми бачимо певний зсув Трампа, який почався ще після саміту G7 і був підтверджений під час саміту НАТО. Зараз активно пропрацьовуються питання подальших переговорів, припинення вогню та стимулювання Росії сісти за стіл перемовин", – сказав Чаленко.

Політолог також звернув увагу на активізацію переговорів щодо отримання Україною ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot та розвиток спільних оборонних проєктів зі США, зокрема у сфері безпілотників.

Водночас експерт наголосив, що говорити про остаточну зміну позиції Дональда Трампа поки передчасно.

"Сталої позиції Трампа очікувати не варто. Ми повинні максимально використати нинішній момент. Після контактів із Зеленським майже напевно буде спілкування з Путіним, однак через попередній негативний досвід Росії буде значно складніше переконати американського президента", – пояснив він.

На думку Чаленка, Вашингтон нині посилює тиск на Кремль, але водночас залишає можливість для дипломатичного врегулювання. Експерт підкреслив, що Україна має й надалі зміцнювати підтримку США та інших союзників, демонструючи готовність до справедливого миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не стала несподіванкою і навряд чи могла принести швидкий політичний прорив. Таку думку висловив політолог Євген Магда.