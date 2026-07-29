Путин будет рвать и метать: эксперт удивил неожиданным результатом встречи Зеленского и Трампа



















Закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может стать началом нового этапа украино-американского взаимодействия. Одним из ближайших шагов может быть визит в Киев спецпредставителей американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера для продолжения переговоров по завершению войны. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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По его словам, более часовой разговор Зеленского и Трампа свидетельствует об активной проработке ключевых направлений сотрудничества.

"Это уже очень серьезный позитивный колокольчик. Мы видим определенное смещение Трампа, которое началось еще после саммита G7 и было подтверждено в ходе саммита НАТО. Сейчас активно прорабатываются вопросы дальнейших переговоров, прекращения огня и стимулирования России сесть за стол переговоров", – сказал Чаленко.

Политолог также обратил внимание на активизацию переговоров по получению Украиной лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и развитие совместных оборонных проектов из США, в том числе в сфере беспилотников.

В то же время эксперт подчеркнул, что говорить об окончательном изменении позиции Дональда Трампа пока преждевременно.

"Устоявшейся позиции Трампа ожидать не стоит. Мы должны максимально использовать нынешний момент. После контактов с Зеленским почти наверняка будет общение с Путиным, однако из-за предыдущего негативного опыта России будет значительно сложнее убедить американского президента", – пояснил он.

По мнению Чаленко, Вашингтон сейчас усиливает давление на Кремль, но в то же время оставляет возможность дипломатического урегулирования. Эксперт подчеркнул, что Украина должна и дальше укреплять поддержку США и других союзников, демонстрируя готовность к справедливому миру.

Портал "Комментарии" уже писал , что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не стала неожиданностью и вряд ли могла принести быстрый политический прорыв. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.