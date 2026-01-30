"Путін буде це блокувати": розкрито причину ультиматуму Києва щодо вступу у ЄС у 2027 році

Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність пришвидшити процес вступу України до Європейського Союзу, щоб країна змогла приєднатися вже у 2027 році. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Суспільне.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що до кінця 2026 року Україна буде готова до вступу у ЄС за всіма переговорними кластерами. Він наголосив, що нинішня геополітична ситуація вимагає прискореного формату приєднання, адже загроза з боку Росії робить стандартний довгий шлях складним і небезпечним.

"Порівняно з іншими країнами-сусідами чи балканськими державами, які прагнуть до ЄС, ми перебуваємо у війні та маємо активну загрозу на своїх кордонах. Росія неодноразово блокувала наші спроби руху до Європи і робитиме це й надалі, коли ситуація буде спокійнішою", — пояснив президент.

Він додав, що інтерес Кремля полягає не лише у контролі над українським ринком і економічним потенціалом, а й у прагненні утримати Україну поза НАТО та ЄС. Саме через це нинішнє пришвидшене приєднання є пріоритетним завданням для захисту майбутнього країни та її громадян.

Зеленський також повідомив, що наразі триває низка реформ та переговорів щодо квот, торгівлі та інших аспектів інтеграції. Він визнав, що стандартний процес вступу довгий і складний, однак наголосив, що Україна готова до виконання всіх необхідних кроків для вступу за прискореною процедурою.

Президент підкреслив, що прискорення є не просто політичним рішенням, а стратегічним кроком, який має забезпечити безпеку країни, її економічний розвиток та міжнародну підтримку у протистоянні агресії Росії. Цей підхід демонструє готовність України до повноправного членства в ЄС та прагнення інтегруватися у європейські стандарти управління, економіки та безпеки.

Як вже писали "Коментарі", кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна зіткнулася з критичною нестачею ракет для протиповітряної оборони, особливо під час масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Він емоційно підкреслив цю проблему під час виступу на економічному форумі в Давосі та повторив її у спілкуванні з журналістами.