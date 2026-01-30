logo

"Путин будет это блокировать": раскрыта причина ультиматума Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

Президент подчеркнул, что Украина будет готова к вступлению до конца 2026 года

30 января 2026, 11:25
Автор:
Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз с тем, чтобы страна смогла присоединиться уже в 2027 году. Об этом он заявил во время встречи с журналистами, сообщает Общественное.

"Путин будет это блокировать": раскрыта причина ультиматума Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

Зеленский отметил, что до конца 2026 года Украина будет готова к вступлению в ЕС по всем переговорным кластерам. Он подчеркнул, что нынешняя геополитическая ситуация требует ускоренного формата присоединения, ведь угроза со стороны России делает стандартный долгий путь сложным и опасным.

"По сравнению с другими странами-соседями или балканскими государствами, стремящимися к ЕС, мы находимся в войне и имеем активную угрозу на своих границах. Россия неоднократно блокировала наши попытки движения в Европу и будет делать это и дальше, когда ситуация будет спокойнее", — пояснил президент.

Он добавил, что интерес Кремля заключается не только в контроле над украинским рынком и экономическим потенциалом, но и в стремлении удержать Украину вне НАТО и ЕС. Именно поэтому нынешнее ускоренное присоединение является приоритетной задачей для защиты будущего страны и ее граждан.

Зеленский также сообщил, что в настоящее время продолжается ряд реформ и переговоров по квотам, торговле и другим аспектам интеграции. Он признал, что стандартный процесс вступления длинный и сложный, однако подчеркнул, что Украина готова к выполнению всех необходимых шагов по вступлению по ускоренной процедуре.

Президент подчеркнул, что ускорение является не просто политическим решением, а стратегическим шагом, обеспечивающим безопасность страны, ее экономическое развитие и международную поддержку в противостоянии агрессии России. Этот подход демонстрирует готовность Украины к полноправному членству в ЕС и стремление интегрироваться в европейские стандарты управления, экономики и безопасности.

Как уже писали "Комментарии", несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна столкнулась с критической нехваткой ракет для противовоздушной обороны, особенно во время массированных атак России на энергетическую инфраструктуру. Он эмоционально подчеркнул эту проблему при выступлении на экономическом форуме в Давосе и повторил ее в общении с журналистами.

 

 

 



