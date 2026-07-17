Протесты открыли новую интригу: станет ли Федоров украинским "Зеленским 2.0"

В Украине вспыхнули массовые протесты из-за отставки исполняющего обязанности министра обороны Михаила Федорова. Учитывая такой резонанс – есть ли политическое будущее у Федорова? В частности, может ли он стать во главе какого-то политического проекта? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, забрав мнения экспертов.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Есть несколько вариантов для Федорова

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Политическое будущее Федорова будет зависеть от того, останется ли он или останется в команде действующего президента. Очевидно, что Зеленский будет пытаться его всячески удержать при себе, но есть ли смысл это делать Федорову, особенно после того, что произошло вчера, вопрос открыт. Если же он выйдет из этой команды и, в сущности, начнет какую-то отдельную свою карьеру, у него на самом деле здесь два пути. Он может пойти только в коммерческую сферу. Он уже говорил, что у него были предложения. А может остаться и начать с такой сначала общественной деятельности, которая будет также касаться дронов, помощи Вооруженным силам Украины и так далее с прицелом на общественно-политический вектор".

Собеседник портала "Комментарии" говорит, что потенциально это может быть проект, который будет иметь от 5 до 10 процентов поддержки, потому что мы увидели, что много людей, молодых людей, которым Федоров импонирует. Они на него смотрят, условно говоря, как на Зеленского образца 2019 года.

По мнению Игоря Рейтеровича, это может иметь для Федорова неплохие перспективы с точки зрения своей политической карьеры, но ключевой вопрос есть у него вообще эти политические амбиции.

"Будучи на должностях, он всячески декларировал, что амбиций нет. Изменилась ли у него ситуация сейчас, будет зависеть от того, что ему предложат дальше с точки зрения принадлежности, скажем, к власти. Я не вижу сейчас к нему каких-то релевантных должностей, соответствующих его статусу. Поэтому, с большой вероятностью, он может принять определенную паузу. Ну а потом, конечно, попытаться поиграть в политику. Есть, правда, вариант, что Зеленский предложит ему сосредоточиться исключительно на политическом аспекте. Заниматься, например, развитием "Слуги народа", только уже в новом формате. Но, опять же, это вопрос тогда самоуважения к себе. Готов ли Федоров после всего произошедшего, после тех решений, которые принял Зеленский, которые были явно не сильно обоснованы, оставаться в этой команде, ну и работать с Зеленским в дальнейшем. А так, конечно, при желании он может себя попробовать в политике", – отметил эксперт.

При этом Игорь Рейтерович отмечает, что выборы будут не скоро, но потенциально это может быть интересная конфигурация, интересная новая политическая сила, которая будет точно иметь определенную поддержку в обществе. Но многое будет зависеть от того, какое решение Федоров примет сейчас, и в каком статусе он будет дальше работать в Украине, ну и во благо Украины.

Условные 10% нашли своего лидера

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, что картонный Майдан в Украине уже доказал, что Федоров может претендовать на условные 10% избирателей, в свое время голосовавших за "Самопомощь" и "Голос". Михаил Фёдоров может стать для такого электората новым лидером.

По словам эксперта, еще до недавнего времени этот избиратель был рассеян между несколькими политическими проектами и искал себя там. Политические заявления Михаила Федорова дают этому избирателю потенциального лидера вокруг которого объединятся политики и эксперты, прежде всего, так называемых антикоррупционных тусовок и крутящиеся вокруг медиа Томаша Фиалы. Сюда же попытаются подтянуться и другие. Здесь, между прочим, стоит обратить внимание на политическую чуйку мэра Львова Андрея Садового, посетившего митинг поддержки Федорова.

"До последнего времени политический рейтинг условной партии "Действие" колебался в районе 2%. Через пару недель мы увидим на сколько он вырос. Социологию сейчас проводить нет смысла, потому что она даст очень искривленную картину, хотя я уверен, сейчас мы можем столкнуться с "войной рейтингов". Думаю, к началу сентября рейтинг условной партии Федорова поднимется до 4-7%. А дальше все будет зависеть от двух вещей: от того, что будет делать Федоров и его команда и от того, как будут открываться уголовные производства и каким будет их медийное сопровождение. Пока стоит отметить, что избиратель условной "Самопомощи" очень сложен. Это преимущественно люди, которые хотят, чтобы все были святее папы Римского и считают себя несколько умнее всех остальных. Это, между прочим, одна из причин, почему они никак не могут выйти за пределы 10%. Лидеры этих партий всегда становились заложниками избирательного ядра этих же партий", – отметил эксперт.

Подытоживая, он подчеркнул, что не стоит забывать самого главного: никаких выборов в ближайшее время не будет.

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