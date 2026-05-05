Простих та негайних рішень не буде: в Раді назвали єдиний вихід для України, однак дуже складний

Днями в мережі інтернет почала ширитися інформація про завезення трудових мігрантів в Україну. Таких чоловіків помітили в супермаркетах в Україні, нібито вони будуть працювати на будівництві. У Раді розповіли, що дійсно дозволить покращити демографію та що для цього спершу потрібно зробити.

Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що українці йому прислали чимало новин про чергові завезення мігрантів для роботи в Україні, з підтримкою його позиції щодо неприпустимості вирішення демографічної проблеми таким чином.

“І так, ви вимагаєте простих і негайних рішень. Але єдиним таким рішенням є мир”, — зазначив народний депутат.

За його словами, встановлення миру дозволить спрямувати гроші не на війну, а на відновлення, залучити інвестиції, створити багато високооплачуваних робочих місць, запустити повномасштабну програму будівництва житла. Тобто, пояснив парламентар, гарантувати людям, нашим людям, житло і роботу, що у сукупності з безпекою поверне їх додому.

“Але мир – це не просте рішення. Його недостатньо прагнути. Мир треба вибороти. Над цим працює Президент. І ми, всі ми маємо підтримати цю роботу, попри постійні намагання яструбів її зірвати”, — підсумував народний депутат.

