Простых и немедленных решений не будет: в Раде назвали единственный выход для Украины, но очень сложный

На днях в сети интернет начала распространяться информация о ввозе трудовых мигрантов в Украину. Таких мужчин заметили в супермаркетах Украины, якобы они будут работать на строительстве. В Раде рассказали, что действительно позволит улучшить демографию и что для этого нужно сделать.

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что украинцы ему прислали немало новостей об очередных завозах мигрантов для работы в Украину, с поддержкой его позиции по недопустимости решения демографической проблемы таким образом.

"И да, вы требуете простых и немедленных решений. Но единственным таким решением является мир", — отметил народный депутат.

По его словам, установление мира позволит направить деньги не на войну, а на восстановление, привлечь инвестиции, создать много высокооплачиваемых рабочих мест, запустить полномасштабную программу строительства жилья. То есть, объяснил парламентарий, гарантировать людям, нашим людям, жилье и работу, что в совокупности с безопасностью вернет их домой.

"Но мир — это не простое решение. Его недостаточно стремиться. Мир надо добыть в борьбе. Над этим работает Президент. И мы, все мы должны поддержать эту работу, несмотря на постоянные попытки ястребов ее сорвать", — подытожил народный депутат.

