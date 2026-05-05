Главная Новости Политика Украины 2026 Простых и немедленных решений не будет: в Раде назвали единственный выход для Украины, но очень сложный
Простых и немедленных решений не будет: в Раде назвали единственный выход для Украины, но очень сложный

Народный депутат Гетманцев рассказал о путях разрешения демографического кризиса в Украине, и это не привлечение мигрантов

5 мая 2026, 16:36
Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет начала распространяться информация о ввозе трудовых мигрантов в Украину. Таких мужчин заметили в супермаркетах Украины, якобы они будут работать на строительстве. В Раде рассказали, что действительно позволит улучшить демографию и что для этого нужно сделать.

Простых и немедленных решений не будет: в Раде назвали единственный выход для Украины, но очень сложный

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что украинцы ему прислали немало новостей об очередных завозах мигрантов для работы в Украину, с поддержкой его позиции по недопустимости решения демографической проблемы таким образом.

"И да, вы требуете простых и немедленных решений. Но единственным таким решением является мир", — отметил народный депутат.

По его словам, установление мира позволит направить деньги не на войну, а на восстановление, привлечь инвестиции, создать много высокооплачиваемых рабочих мест, запустить полномасштабную программу строительства жилья. То есть, объяснил парламентарий, гарантировать людям, нашим людям, жилье и работу, что в совокупности с безопасностью вернет их домой.

"Но мир — это не простое решение. Его недостаточно стремиться. Мир надо добыть в борьбе. Над этим работает Президент. И мы, все мы должны поддержать эту работу, несмотря на постоянные попытки ястребов ее сорвать", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в украинском обществе назрел запрос на справедливую мобилизацию — участились случаи нападений на военнослужащих ТЦК, а проблемы с бусификацией уже признают во властных кабинетах. Заговорили о кардинальных переменах.

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что можно было сделать в рамках реформы мобилизации.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/12041
