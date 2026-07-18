Процес пішов: Федоров уперше звернувся до протестувальників

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров уперше відреагував на масштабні акції підтримки, які відбулися в різних містах країни після його відставки. У своєму дописі в соціальних мережах він подякував українцям за довіру та заявив, що сприймає суспільну підтримку як велику відповідальність.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Федоров опублікував коротке, але емоційне звернення, у якому наголосив, що зміни в Україні обов'язково відбудуться.

"Зміни обов'язково будуть. Ви мені дякували за "Мрію" та "Дію". Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах", – написав він.

Окрему частину свого повідомлення ексміністр присвятив українським військовослужбовцям та ветеранам. Він подякував їм за службу, підкресливши, що саме вони продовжують тримати оборону країни в умовах повномасштабної війни.

"Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться", – зазначив Михайло Федоров.

Його заява пролунала на тлі масових мітингів, які пройшли в низці українських міст. Учасники акцій висловлювали підтримку колишньому очільнику Міноборони та закликали владу врахувати суспільну позицію щодо кадрових рішень у секторі безпеки й оборони.

Попри широкий суспільний резонанс, Федоров не коментував своє можливе повернення до державного управління чи подальші політичні плани. Також він не торкнувся причин своєї відставки, обмежившись словами подяки всім, хто підтримав його після звільнення.

Звернення стало першою публічною реакцією ексміністра після кадрових змін, що викликали активну дискусію як у політичному середовищі, так і серед громадськості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Верховній Раді стартував збір підписів під депутатським запитом до президента України Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.