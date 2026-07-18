Процесс пошел: Федоров впервые обратился к протестующим

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые отреагировал на масштабные акции поддержки, прошедшие в разных городах страны после его отставки. В своем сообщении в социальных сетях он поблагодарил украинцев за доверие и заявил, что воспринимает общественную поддержку как большую ответственность.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Федоров опубликовал короткое, но эмоциональное обращение, в котором отметил, что изменения в Украине обязательно произойдут.

"Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за "Мрию" и "Дию". От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не ощущал даже на правительственных должностях", – написал он.

Отдельную часть своего сообщения эксминистр посвятил украинским военнослужащим и ветеранам. Он поблагодарил их за службу, подчеркнув, что именно они продолжают держать оборону страны в условиях полномасштабной войны.

"Благодарю ветеранов и военных за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все удастся", – отметил Михаил Федоров.

Его заявление прозвучало на фоне массовых митингов, прошедших в ряде украинских городов. Участники акций выражали поддержку бывшему главе Минобороны и призвали власти учесть общественную позицию по кадровым решениям в секторе безопасности и обороны.

Несмотря на широкий общественный резонанс, Федоров не комментировал свое возможное возвращение в государственное управление или дальнейшие политические планы. Также он не коснулся причин своей отставки, ограничившись словами благодарности всем, кто поддержал его после увольнения.

Обращение стало первой публичной реакцией эксминистра после кадровых изменений, вызвавших активную дискуссию как в политической среде, так и в общественности.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Верховной Раде стартовал сбор подписей под депутатским запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.