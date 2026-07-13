Про вибори восени вже можна забути: розкрито страшний план Банкової щодо зміни Кабміну

В українській владі дедалі більше схиляються до думки, що проведення виборів восени є нереалістичним. Натомість основним викликом найближчих місяців може стати підготовка країни до складного опалювального сезону на тлі очікуваних нових атак Росії на критичну інфраструктуру, пише "Українська правда".

Зміна Кабміну. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, наближених до Банкової, у керівництві держави прогнозують, що до настання холодів Кремль спробує максимально послабити українську енергосистему. Йдеться не лише про об'єкти генерації електроенергії, а й про газовидобувну та паливну інфраструктуру.

Саме тому одним із ключових пріоритетів нового складу уряду має стати підготовка до можливих масштабних ударів по енергетичному сектору та забезпечення стабільного проходження зими.

За даними співрозмовників, необхідність кадрових змін у Кабінеті Міністрів визрівала вже кілька місяців. Президент Володимир Зеленський уважно стежив за ситуацією, однак не поспішав із масштабним переформатуванням уряду, очікуючи слушного моменту для старту змін.

Таким поштовхом стали останні політичні консультації, після яких глава держави публічно оголосив про свої рішення та вирушив у закордонне відрядження.

Один із представників президентської команди вважає, що такий підхід уже став звичним для Зеленського.

"Це його класичний стиль. Президент запускає процес, а потім їде у відрядження, щоб ми тут усі за кілька днів між собою перегризлись, помирилися й принесли йому вже готовий результат", – з усмішкою розповів співрозмовник.

За словами джерел, найближчими місяцями уряд зосередиться насамперед на питаннях енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та підготовки держави до нового опалювального сезону. Саме ці завдання, а не виборчий процес, визначатимуть порядок денний української влади восени.

Портал "Коментарі" вже писав, що Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як із проєкту документа вилучили кількох осіб, щодо яких Софія висловлювала заперечення. Про це повідомила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова під час засідання Ради ЄС із закордонних справ.