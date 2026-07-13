О выборах осенью уже можно забыть: раскрыт страшный план Банковой по смене Кабмина

В украинской власти все больше склоняются к мнению, что проведение выборов осенью нереалистично. Основным вызовом ближайших месяцев может стать подготовка страны к сложному отопительному сезону на фоне ожидаемых новых атак России на критическую инфраструктуру, пишет "Украинская правда".

Смена Кабмина. Фото: из открытых источников

По информации источников, приближенных к Банковой, в руководстве государства прогнозируют, что до наступления холодов Кремль попытается максимально ослабить украинскую энергосистему. Речь идет не только об объектах генерации электроэнергии, но и о газодобывающей и топливной инфраструктуре.

Поэтому одним из ключевых приоритетов нового состава правительства должна стать подготовка к возможным масштабным ударам по энергетическому сектору и обеспечение стабильного прохождения зимы.

По данным собеседников, необходимость кадровых изменений в Кабинете Министров вызревала уже несколько месяцев. Президент Владимир Зеленский внимательно следил за ситуацией, однако не спешил с масштабным переформатированием правительства, ожидая подходящего момента для старта перемен.

Таким толчком стали последние политические консультации, после которых глава государства публично объявил о своих решениях и отправился в заграничную командировку.

Один из представителей президентской команды считает, что такой подход уже стал обычным для Зеленского.

"Это его классический стиль. Президент запускает процесс, а затем едет в командировку, чтобы мы здесь все через несколько дней между собой перегрызлись, помирились и принесли ему уже готовый результат", – с улыбкой рассказал собеседник.

По словам источников, в ближайшие месяцы правительство сосредоточится, прежде всего, на вопросах энергетической безопасности, защиты критической инфраструктуры и подготовки государства к новому отопительному сезону. Именно эти задачи, а не избирательный процесс, будут определять повестку дня украинской власти осенью.

Портал "Комментарии" уже писал , что Болгария готова поддержать 21-й пакет санкций Европейского Союза против России после того, как из проекта документа изъяли несколько человек, в отношении которых София выражала возражения. Об этом сообщила министерша иностранных дел Болгарии Велислава Петрова во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.