Про що говорить справа Кравченка: хто та що за нею стоїть

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Кравцев Сергей
В історії з заявою Кравченка цікавить одне питання: хто з прокурорів наважиться відкрито піти проти НАБУ та САП в умовах коли їх керівник втік? Якщо інформація про фактичний виїзд генерального прокурора з України підтвердиться, тоді, то хто саме з представників Офісу Генерального прокурора наважиться далі реалізовувати цю історію з підозрами керівникам НАБУ та САП? Про це розповів політичний експерт Віктор Таран.
Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, підписати документ можна навіть перед відрядженням, але хтось повинен вручати підозри, забезпечувати процесуальні рішення, підтримувати позицію обвинувачення та потім відстоювати всю цю конструкцію в суді.
Аналітик зазначає, можна пригадати зовсім іншу політичну культуру. Коли за часів протистояння Ющенка та Януковича точилася боротьба навколо Генеральної прокуратури, політичні керівники самі приходили на місце подій. Вони особисто очолювали своїх прихильників та брали на себе політичну відповідальність за те, що відбувалося. Тоді підлеглі бачили перед собою керівників та робили відповідні дії. Сьогодні ситуація виглядає принципово інакше. Генпрокурор не лише не очолив цю боротьбу, а – втік.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду.