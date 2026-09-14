О чем говорит дело Кравченко: кто и что за ним стоит

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Кравцев Сергей
В истории с заявлением Кравченко интересует один вопрос: кто из прокуроров решится открыто пойти против НАБУ и САП в условиях, когда их руководитель скрылся? Если информация о фактическом выезде генерального прокурора из Украины подтвердится, тогда кто именно из представителей Офиса Генерального прокурора решится дальше реализовывать эту историю с подозрениями руководителям НАБУ и САП? Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.
Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что подписать документ можно даже перед командировкой, но кто-то должен вручать подозрения, обеспечивать процессуальные решения, поддерживать позицию обвинения и затем отстаивать всю эту конструкцию в суде.
Аналитик отмечает, что можно вспомнить совсем другую политическую культуру. Когда во время противостояния Ющенко и Януковича шла борьба вокруг Генеральной прокуратуры, политические руководители сами приходили на место событий. Они лично возглавляли своих сторонников и брали на себя политическую ответственность за происходящее. Тогда подчиненные видели перед собой руководителей и совершали ответные действия. Сегодня ситуация выглядит принципиально по-другому. Генпрокурор не только не возглавил эту борьбу, но и сбежал.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.