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О чем говорит дело Кравченко: кто и что за ним стоит

Каждый прокурор отлично понимает персональную ответственность за собственные процессуальные решения

14 сентября 2026, 13:25
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Кравцев Сергей

В истории с заявлением Кравченко интересует один вопрос: кто из прокуроров решится открыто пойти против НАБУ и САП в условиях, когда их руководитель скрылся? Если информация о фактическом выезде генерального прокурора из Украины подтвердится, тогда кто именно из представителей Офиса Генерального прокурора решится дальше реализовывать эту историю с подозрениями руководителям НАБУ и САП? Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран.

О чем говорит дело Кравченко: кто и что за ним стоит

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что подписать документ можно даже перед командировкой, но кто-то должен вручать подозрения, обеспечивать процессуальные решения, поддерживать позицию обвинения и затем отстаивать всю эту конструкцию в суде.

"Кто будет этим кто-нибудь? Каждый прокурор отлично понимает персональную ответственность за собственные процессуальные решения. Если дело впоследствии развалится из-за отсутствия достаточных доказательств или нарушения процедуры, отвечать за конкретные действия придется конкретным людям. Поэтому мне действительно интересно посмотреть, сколько найдется прокуроров, готовых поставить под этим собственное имя, когда генеральный прокурор подал заявление об отставке и скрылся на служебном авто из Украины", – отметил эксперт.

Аналитик отмечает, что можно вспомнить совсем другую политическую культуру. Когда во время противостояния Ющенко и Януковича шла борьба вокруг Генеральной прокуратуры, политические руководители сами приходили на место событий. Они лично возглавляли своих сторонников и брали на себя политическую ответственность за происходящее. Тогда подчиненные видели перед собой руководителей и совершали ответные действия. Сегодня ситуация выглядит принципиально по-другому. Генпрокурор не только не возглавил эту борьбу, но и сбежал.

"Итак, если никто не решится это сделать, тогда вся эта громкая история очень быстро начнет выглядеть не как правосудие, а как дымовой занавес, который прикрывал бегство Кравченко", – резюмировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.




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