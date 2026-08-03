Призначення Умєрова остаточно перейшло усі межі: Зеленського принизили через кадрові "п'ятнашки"

Оголошені президентом Володимиром Зеленським кадрові зміни у силовому блоці стали однією з головних політичних тем останніх днів. Політолог Євген Магда вважає, що частина цих призначень є очікуваною, однак водночас вони породжують чимало запитань щодо логіки формування системи управління сектором безпеки.

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За словами експерта, призначення Рустема Умерова керівником Служби зовнішньої розвідки закриває вакансію, яка залишалася незаповненою понад пів року. Водночас сам вибір кандидатури викликає дискусії.

"Кандидатура Рустема Умерова, м'яко кажучи, викликає чимало запитань", – зазначив Магда.

Політолог звернув увагу на повідомлення ЗМІ про те, що призначення нібито погоджувалося за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На його думку, це породжує нові питання щодо взаємодії між ключовими силовими структурами. Крім того, Магда нагадав, що Умеров уже тривалий час відповідає за контакти зі США та бере участь у переговорах із представниками адміністрації Дональда Трампа.

"Умерову Зеленський доручив проводити переговори зі Сполученими Штатами. Він неодноразово зустрічався з довіреними особами Дональда Трампа, але ми не бачимо суттєвих проривів на цьому напрямі", – сказав експерт.

Політолог також прокоментував заяву президента під час наради з українськими послами про необхідність активніше працювати над забезпеченням України ракетами до систем Patriot.

"Якщо під час розмови з дипломатичним корпусом глава держави говорить подібні речі, це свідчить, як на мене, щонайменше про кризу жанру", – зазначив Магда.

Водночас він звернув увагу й на інші кадрові зміни. Зокрема, за його словами, секретарем РНБО може стати Ігор Клименко, тоді як Служба безпеки України й надалі працює з виконувачем обов'язків керівника.

На думку політолога, останні кадрові рішення створюють враження постійного переформатування команди без зрозумілої стратегічної логіки.

"У мене все більше є відчуття, що улюбленою грою Володимира Зеленського в дитинстві були п'ятнашки. Ми раз по раз бачимо, що навколо президента опиняються тільки ті, з ким зручно і комфортно працювати", – заявив Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що генерал запасу ЗСУ Сергій Кривонос закликав українську владу пояснити, якими будуть подальші дії після завершення 40-денного терміну, протягом якого відбувалися активні дипломатичні та військово-політичні події. Водночас він звернув увагу на ще одну тривожну тенденцію – нарощування військової активності Білорусі поблизу українського кордону.