"Допустились ошибки": юрист раскрыл, что не так с Конституцией Украины

Украинская Конституция требует обновления в части национальной безопасности и обороноспособности. Такое мнение высказал правовед, бывший судья Конституционного Суда Украины Виктор Шишкин к 30-летию принятия Основного Закона.

Юрист призвал дополнить Конституцию Украины. Фото из открытых источников

Виктор Шишкин в комментарии "Укринформу" заявил, что действующая Конституция не учитывает современные вызовы, с которыми Украина столкнулась после 2014 года, то есть войны России против Украины.

"Мы допустили ошибку из-за иллюзий относительно мирного сосуществования на планете всех государств. Поэтому стоило бы добавить раздел, связанный с обороноспособностью страны. У нас есть несколько норм, но этого недостаточно", — сказал Шишкин.

Правовед считает, что Украина должна заимствовать подход ряда европейских государств, в частности Германии и Польши, где вопросы обороны вынесены в отдельные конституционные положения. По его словам, это позволило бы ясно определить полномочия военно-политического руководства и избежать правовой неопределенности в кризисных ситуациях.

Отдельно Шишкин обращает внимание на другую проблему – отсутствие конституционно закрепленной ответственности должностных лиц. По его словам, Основной Закон подробно описывает полномочия президента, правительства и парламента, но почти не устанавливает механизмы ответственности за принятые решения. Он также напоминает, что подобные принципы были заложены еще в Конституции Филиппа Орлика 1710 года, где ответственность власти была четко прописана.

В то же время, правовед предостерегает от поспешных изменений в Конституцию. По его мнению, любые правки должны основываться на общественном консенсусе и четком понимании, какие именно нормы нуждаются в обновлении и почему.

"Говоря об изменениях, прежде всего нужно задать вопрос обществу: кого и что не устраивает в Конституции? К государственным органам такой же вопрос: что их не устраивает с точки зрения создания государства, существования нашего украинского государства? Вот в 1991 году нас не устраивала коммунистическая редакция украинской Конституции. Потому мы и писали Конституцию независимой Украины. Так что сейчас не устраивает авторов внесения изменений? Пусть они конкретно скажут: "такая-то статья, такая-то глава" и т.д.", — добавил правовед.

Виктор Шишкин – юрист, бывший депутат ВР, первый генеральный прокурор Украины и экссудия Конституционного Суда Украины, принимавший участие в разработке Конституции Украины 1996 года, в том числе разделов: Прокуратура; Правосудие; Конституционный суд Украины и внесение изменений в Конституцию Украины.

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