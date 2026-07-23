logo_ukra

BTC/USD

64934

ETH/USD

1900.99

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 "Президент обирає лише акторів": Зеленського прямо звинуватили у навмисно створеній трагедії
commentss НОВИНИ Всі новини

"Президент обирає лише акторів": Зеленського прямо звинуватили у навмисно створеній трагедії

Омелян заявив, що президент обирає "акторів" замість професіоналів, а державний апарат опинився у кризі

23 липня 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Кадрові зміни в українському уряді навряд чи принесуть очікувані результати, оскільки головна проблема полягає не в персоналіях, а в моделі управління державою. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи можливі перестановки в Кабінеті Міністрів.

"Президент обирає лише акторів": Зеленського прямо звинуватили у навмисно створеній трагедії

Фото: з відкритих джерел

"У цій ситуації, в якій знаходиться влада, найкраще рішення – це піти десь трохи вбік. Позиція посла України в США теж прекрасний варіант, де можна не загубитися в політиці, але стояти осторонь тих політичних процесів, які зараз руйнують державу", – зазначив Омелян. 

Водночас він наголосив, що незалежно від того, хто очолить уряд, можливості для самостійних рішень залишатимуться мінімальними.

"Хто би не прийшов на її місце, як і вона сама в цій системі координат змінити нічого не можуть. Це повна вертикаль влади, повна монополія влади Зеленського, де він сам визначає рамки і сам визначає ходи", – заявив ексміністр. 

За словами Омеляна, нинішня система не залишає місця для професійної дискусії ані в уряді, ані в парламенті, що негативно впливає на якість державного управління.

Особливо гостро він розкритикував принцип формування урядової команди.

"Президент працює у форматі продюсера України. Він вважає, що одноосібно визначає акторів. Причому сам прекрасно розуміє, що це актори, а не професіонали, які можуть дати прорив для України", – сказав Омелян. 

На його переконання, саме руйнування державних інституцій стало однією з найбільших проблем останніх років.

"Трагедія України в тому, що державний апарат повністю зруйнований. Те, що ми намагалися вибудувати, щоб існувала інституційна пам'ять і професійна державна служба, було вмить зруйновано", – наголосив він. 

Як вже писали "Коментарі", переговори між державним секретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим не принесли Кремлю жодних відчутних результатів. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи зустріч, що відбулася в Манілі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини