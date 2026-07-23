"Президент обирає лише акторів": Зеленського прямо звинуватили у навмисно створеній трагедії



















Кадрові зміни в українському уряді навряд чи принесуть очікувані результати, оскільки головна проблема полягає не в персоналіях, а в моделі управління державою. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи можливі перестановки в Кабінеті Міністрів.

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"У цій ситуації, в якій знаходиться влада, найкраще рішення – це піти десь трохи вбік. Позиція посла України в США теж прекрасний варіант, де можна не загубитися в політиці, але стояти осторонь тих політичних процесів, які зараз руйнують державу", – зазначив Омелян.

Водночас він наголосив, що незалежно від того, хто очолить уряд, можливості для самостійних рішень залишатимуться мінімальними.

"Хто би не прийшов на її місце, як і вона сама в цій системі координат змінити нічого не можуть. Це повна вертикаль влади, повна монополія влади Зеленського, де він сам визначає рамки і сам визначає ходи", – заявив ексміністр.

За словами Омеляна, нинішня система не залишає місця для професійної дискусії ані в уряді, ані в парламенті, що негативно впливає на якість державного управління.

Особливо гостро він розкритикував принцип формування урядової команди.

"Президент працює у форматі продюсера України. Він вважає, що одноосібно визначає акторів. Причому сам прекрасно розуміє, що це актори, а не професіонали, які можуть дати прорив для України", – сказав Омелян.

На його переконання, саме руйнування державних інституцій стало однією з найбільших проблем останніх років.

"Трагедія України в тому, що державний апарат повністю зруйнований. Те, що ми намагалися вибудувати, щоб існувала інституційна пам'ять і професійна державна служба, було вмить зруйновано", – наголосив він.

Як вже писали "Коментарі", переговори між державним секретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим не принесли Кремлю жодних відчутних результатів. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи зустріч, що відбулася в Манілі.