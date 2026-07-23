Актеры окончательно похоронят Украину: Зеленского жестко поставили на место из-за страшной трагедии



















Кадровые изменения в украинском правительстве вряд ли принесут ожидаемые результаты, поскольку главная проблема не в персоналиях, а в модели управления государством. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя возможные перестановки в Кабинете Министров.

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"В этой ситуации, в которой находятся власти, лучшее решение – это пойти где-то в сторону. Позиция посла Украины в США тоже прекрасный вариант, где можно не потеряться в политике, но стоять в стороне тех политических процессов, которые сейчас разрушают государство", – отметил Емельян.

В то же время он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто возглавит правительство, возможности для самостоятельных решений будут оставаться минимальными.

"Кто бы ни пришел на ее место, как и она сама в этой системе координат изменить ничего не могут. Это полная вертикаль власти, полная монополия власти Зеленского, где он сам определяет рамки и сам определяет ходы", – заявил эксминистр.

По словам Емельяна, нынешняя система не оставляет места для профессиональной дискуссии ни в правительстве, ни в парламенте, что негативно влияет на качество государственного управления.

Особо остро он раскритиковал принцип формирования правительственной команды.

"Президент работает в формате продюсера Украины. Он считает, что единолично определяет актеров. Причем сам прекрасно понимает, что это актеры, а не профессионалы, которые могут дать прорыв для Украины", – сказал Емельян.

По его убеждению, именно разрушение государственных институций стало одной из самых больших проблем последних лет.

"Трагедия Украины в том, что государственный аппарат полностью разрушен. То, что мы пытались выстроить, чтобы существовала институциональная память и профессиональная государственная служба, было мгновенно разрушено", – подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", переговоры между государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не принесли Кремлю никаких ощутимых результатов. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, комментируя состоявшуюся в Маниле встречу.