"Президент должен зашить рот и молчать": в Раде резко прошлись по Зеленскому

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Сергій Кречмаровський
На днях президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны, среди прочего, обсудили безопасность судоходства в Черном море.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что предлагал один из вариантов установления перемирия в Черном море при поддержке Турции.
Однако нардеп отметил резкие высказывания Зеленского перед важными переговорами. Эрдоган, по его словам, отметил, что начнет работать с россиянами, что нужно обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Украина, подчеркнул политик, в этом заинтересована. Но, по словам Гончаренко, Зеленский перед визитом в Турцию дает интервью, где говорит, что Путин сумасшедший.
Политик подчеркнул, что сейчас предстоят переговоры в Абу-Даби с россиянами и американцами, далее в начале декабря саммит G20 в Майами. И уже Трамп сказал, что Зеленский может туда быть приглашен, а там будет и Россия и Китай, отметил Гончаренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий прекращения войны могут готовить Украине.