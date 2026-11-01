"Президент должен зашить рот и молчать": в Раде резко прошлись по Зеленскому

На днях президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны, среди прочего, обсудили безопасность судоходства в Черном море.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что предлагал один из вариантов установления перемирия в Черном море при поддержке Турции.

"Эрдоган на пресс-конференции сказал, что справедливый мир — это когда нет проигравших. Я думаю, что мы себе иначе представляем справедливость — это факт. Но в нашем случае самое справедливое, что может быть, это завершить эту войну, потому что каждый день продолжения ничего нам не приносит", — убежден политик.

Однако нардеп отметил резкие высказывания Зеленского перед важными переговорами. Эрдоган, по его словам, отметил, что начнет работать с россиянами, что нужно обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Украина, подчеркнул политик, в этом заинтересована. Но, по словам Гончаренко, Зеленский перед визитом в Турцию дает интервью, где говорит, что Путин сумасшедший.

"Мы все понимаем все. Но президент должен молчать, зашить рот и заниматься той же дипломатией и заниматься всем, чтобы произошла деэскалация, чтобы ничего не сорвать, чтобы ничего не сбить", — убежден парламентарий.

Политик подчеркнул, что сейчас предстоят переговоры в Абу-Даби с россиянами и американцами, далее в начале декабря саммит G20 в Майами. И уже Трамп сказал, что Зеленский может туда быть приглашен, а там будет и Россия и Китай, отметил Гончаренко.

"Потерять этот момент — это безумие. И эта бесконечная потужность, которую нам здесь демонстрирует наш президент, на самом деле это безумие. Нам не нужна эта мощность, нам нужен мир, чтобы восстанавливать страну", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий прекращения войны могут готовить Украине.



