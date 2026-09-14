«Правоохоронна система як зброя»: навіщо влада атакує НАБУ

Підписані генпрокурором підозри керівництву НАБУ мають лише одну причину: відсутність в Україні права та нерозуміння його цінності нашою владою. По суті, це черговий етап кабінетного протистояння між правоохоронними органами: з одного боку – тими, що контролюються Офісом президента, а з іншого – тими, де ОП не має істотного впливу. Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначає, у нормальній, здоровій системі така постановка питання була б неможливою. Для нормального функціонування країни всі правоохоронні органи мають бути незалежними, а законність їхніх дій має контролювати незалежний суд. На практиці в незалежність суду не вірять самі правоохоронці. Саме це і дозволяє їм ігнорувати закон.

"Наразі невідомо, чи є у Генеральної прокуратури реальні підстави для відкриття кримінальної справи проти керівництва НАБУ. З юридичної точки зору підписання підозри означає, що розслідування справи вийшло на фінальну стадію, а слідчий бачить достатні підстави для обвинувачення", – зазначив нардеп.

Він зауважує, сьогоднішній пост Володимира Зеленського фактично означає, що він сам не вірить не лише генеральному прокурору, якого сам призначив на цю посаду, а й Генеральній прокуратурі, яка розслідувала справу проти НАБУ. І зрештою – усій правоохоронній системі, яка може вільно використовуватися як політичний інструмент.

"Незалежні суди, прокуратура та слідство – це єдиний шанс перетворити країну на правову державу, але незрозуміло, як можна очікувати на позитивні зміни в управлінні країною тоді, коли влада не усвідомлює, що по-справжньому незалежні суди та прокуратура є запорукою виживання кожного з них", – зазначив нардеп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду.