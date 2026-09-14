«Правоохранительная система как оружие»: зачем власть атакует НАБУ

Подписанные генпрокурором подозрения руководству НАБУ имеют только одну причину: отсутствие в Украине права и непонимание его ценности нашей властью. По сути, это очередной этап кабинетного противостояния между правоохранительными органами: с одной стороны – контролируемыми Офисом президента, а с другой – теми, где ОП не имеет существенного влияния. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что в нормальной, здоровой системе такая постановка вопроса была бы невозможной. Для нормального функционирования страны все правоохранительные органы должны быть независимы, а законность их действий должен контролировать независимый суд. На практике в независимость суда не верят сами правоохранители. Именно это позволяет им игнорировать закон.

"Пока неизвестно, есть ли у Генеральной прокуратуры реальные основания для возбуждения уголовного дела против руководства НАБУ. С юридической точки зрения, подписание подозрения означает, что расследование дела вышло на финальную стадию, а следователь видит достаточные основания для обвинения", – отметил нардеп.

Он отмечает, что сегодняшний пост Владимира Зеленского фактически означает, что он сам не верит не только генеральному прокурору, которого сам назначил на эту должность, но и Генеральной прокуратуре, расследовавшей дело против НАБУ. И, наконец, всей правоохранительной системе, которая может свободно использоваться как политический инструмент.

"Независимые суды, прокуратура и следствие – это единственный шанс превратить страну в правовое государство, но непонятно, как можно ожидать положительных изменений в управлении страной тогда, когда власти не осознают, что по-настоящему независимые суды и прокуратура являются залогом выживания каждого из них", – отметил нардеп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.