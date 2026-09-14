«Правоохранительная система как оружие»: зачем власть атакует НАБУ

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Кравцев Сергей
Подписанные генпрокурором подозрения руководству НАБУ имеют только одну причину: отсутствие в Украине права и непонимание его ценности нашей властью. По сути, это очередной этап кабинетного противостояния между правоохранительными органами: с одной стороны – контролируемыми Офисом президента, а с другой – теми, где ОП не имеет существенного влияния. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.
Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников
Политик отмечает, что в нормальной, здоровой системе такая постановка вопроса была бы невозможной. Для нормального функционирования страны все правоохранительные органы должны быть независимы, а законность их действий должен контролировать независимый суд. На практике в независимость суда не верят сами правоохранители. Именно это позволяет им игнорировать закон.
Он отмечает, что сегодняшний пост Владимира Зеленского фактически означает, что он сам не верит не только генеральному прокурору, которого сам назначил на эту должность, но и Генеральной прокуратуре, расследовавшей дело против НАБУ. И, наконец, всей правоохранительной системе, которая может свободно использоваться как политический инструмент.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.