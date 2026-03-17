Президент Украины Владимир Зеленский попал в скандал, сказав, что можно передать адрес местонахождения венгерского премьера Виктора Орбана ВСУ. Эти слова украинского лидера возмутили даже представителей венгерской оппозиции.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, как можно было настроить против себя даже венгерскую оппозицию. По его мнению, это большая дипломатическая ошибка, ошибка президента Зеленского.

"Он советовался или не советовался делая такие заявления? Мне кажется, что адекватный человек из его окружения не мог посоветовать такое сделать. Это эмоциональная реакция. Он сидит там со своим правительством, с руководством парламента. На видео видно, как он это говорит. Премьер сидит (Юлия Свириденко, — ред.) испугана, пусть она не обижается, но это видно”, — объяснил политик.

Стоит посмотреть, отметил он, а чиновники смотрят на президента — "как кролик на удава".

"И премьер, и председатель Верховной Рады — они не могут сказать: "Нет, не надо так делать". Они не самодостаточные политические фигуры. И это катастрофа нашей политической конструкции, потому что они абсолютно несамостоятельны", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская сторона заявляет, что Киев не хочет мира, поэтому будут дальше проводить так называемую "СВО", чтобы достичь поставленных целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что Россия не хотела никакого мира, а только торговалась, чтобы выиграть время. А война в Иране и кризис с нефтью добавил уверенности России. По словам народного депутата, Путин будет определяться с последующими шагами после завершения войны в Иране. Однако есть вопросы к украинскому желанию.