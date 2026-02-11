Повернення корупційних коштів не входить до функцій НАБУ: ЗМІ про заяву очільника Бюро Кривоноса

Очільник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що ефективність його відомства не вимірюється повернутими до бюджету коштами.

Семен Кривонос. Фото з відкритих джерел

Про це керівник Бюро повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чому на утримання НАБУ Україна витрачає в рази більше коштів, ніж НАБУ своєю роботою повертає державі, пише видання “Уніан”.

Кривонос пояснив, що непрямий економічний ефект від діяльності НАБУ є, але повертати корупційні кошти до бюджету цей антикорупційний орган не вважає своєю функцією.

"А як оцінити економічний ефект дій НАБУ? Повертати кошти до держбюджету — не наша основна функція", — цитує очільника НАБУ ЗМІ.

Кривонос, як пише видання, на уточнення, що НАБУ створено саме для боротьби з корупцією, розкраданням грошей платників податків, зауважив: "корупційна складова є і в ДБР і фінансування в них більше як у нас".

На переконання директора НАБУ, до оцінки діяльності Бюро не варто підходити з економічними мірками, оскільки надходження коштів до бюджету — це не функція Бюро, зазначає видання.

"Я хочу зрозуміти в цьому питанні, чи є основною задачею НАБУ виправдати свою економічну доцільність? Тобто за рік повернути стільки коштів, скільки виділено на його існування, на зарплати детективам, на заправку машин, картриджів…", — наводять слова Кривоноса журналісти.

Директор НАБУ переконаний, що економічні докори, що Бюро "мало заробляє" — це маніпуляції з боку недругів антикорупційного бюро.

"Але саме цим часто маніпулюють наші противники: дивіться, на них потратили 2,6 млрд грн, а вони повернули 600 мільйонів. Тобто усі вимірюються через економічний ефект?", — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Загалом, за 10 років свого існування НАБУ витратило понад 10,6 млрд грн податків українців.

