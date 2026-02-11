Возврат коррупционных средств не входит в функции НАБУ: СМИ о заявлении главы Бюро Кривоноса

Рубрики
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что эффективность его ведомства не измеряется возвращенными в бюджет средствами.
Семен Кривонос. Фото из открытых источников
Об этом руководитель Бюро сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, почему на содержание НАБУ Украина тратит в разы больше, чем НАБУ своей работой возвращает государству, пишет издание "Униан".
Кривонос объяснил, что косвенный экономический эффект от деятельности НАБУ есть, но возвращать коррупционные средства в бюджет этот антикоррупционный орган не считает своей функцией.
Кривонос, как пишет издание, на уточнение, что НАБУ создано именно для борьбы с коррупцией, хищением денег налогоплательщиков, отметил: "коррупционная составляющая есть и у ГБР и финансирование у них больше, чем у нас".
По убеждению директора НАБУ, к оценке деятельности Бюро не стоит подходить по экономическим меркам, поскольку поступление средств в бюджет — это не функция Бюро, отмечает издание.
Директор НАБУ убежден, что экономические упреки в том, что Бюро "мало зарабатывает" — это манипуляции со стороны недругов антикоррупционного бюро.
Издание напомнило, НАБУ с января получит 2,6 млрд грн финансирования в год, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Всего за 10 лет своего существования НАБУ потратило более 10,6 млрд грн налогов украинцев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что НАБУ вероятно не замечает недобропорядочности детективов.