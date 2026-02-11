logo

Главная Новости Политика Украины 2026 Возврат коррупционных средств не входит в функции НАБУ: СМИ о заявлении главы Бюро Кривоноса
commentss НОВОСТИ Все новости

Возврат коррупционных средств не входит в функции НАБУ: СМИ о заявлении главы Бюро Кривоноса

Глава НАБУ Кривонос заявил, что возврат коррупционных средств в бюджет государства не является его функцией

11 февраля 2026, 13:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что эффективность его ведомства не измеряется возвращенными в бюджет средствами.

Возврат коррупционных средств не входит в функции НАБУ: СМИ о заявлении главы Бюро Кривоноса

Семен Кривонос. Фото из открытых источников

Об этом руководитель Бюро сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, почему на содержание НАБУ Украина тратит в разы больше, чем НАБУ своей работой возвращает государству, пишет издание "Униан".

Кривонос объяснил, что косвенный экономический эффект от деятельности НАБУ есть, но возвращать коррупционные средства в бюджет этот антикоррупционный орган не считает своей функцией.

"А как оценить экономический эффект действий НАБУ? Возвращать средства в госбюджет – не наша основная функция", – цитирует главу НАБУ СМИ.

Кривонос, как пишет издание, на уточнение, что НАБУ создано именно для борьбы с коррупцией, хищением денег налогоплательщиков, отметил: "коррупционная составляющая есть и у ГБР и финансирование у них больше, чем у нас".

По убеждению директора НАБУ, к оценке деятельности Бюро не стоит подходить по экономическим меркам, поскольку поступление средств в бюджет — это не функция Бюро, отмечает издание.

"Я хочу понять в этом вопросе, является ли основной задачей НАБУ оправдать свою экономическую целесообразность? То есть, за год вернуть столько средств, сколько выделено на его существование, на зарплаты детективам, на заправку машин, картриджей…", — приводят слова Кривоноса журналисты.

Директор НАБУ убежден, что экономические упреки в том, что Бюро "мало зарабатывает" — это манипуляции со стороны недругов антикоррупционного бюро.

"Но именно этим часто манипулируют наши противники: смотрите, на них потратили 2,6 млрд грн, а они вернули 600 миллионов. То есть все измеряются из-за экономического эффекта?", — говорится в сообщении.

Издание напомнило, НАБУ с января получит 2,6 млрд грн финансирования в год, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Всего за 10 лет своего существования НАБУ потратило более 10,6 млрд грн налогов украинцев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что НАБУ вероятно не замечает недобропорядочности детективов.



