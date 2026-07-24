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Порошенко “засвітив” сорочку італійського бренду: вартість здивувала

Вартість сорочки народного депутата Порошенка

24 липня 2026, 21:16
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Кречмаровская Наталия

Народний депутат Петро Порошенко не втрачає можливості дорікнути чинній владі за 2019 рік. Згадав владу і в черговому відеоролику, а для зйомок обрав сорочку італійського бренду.

Порошенко “засвітив” сорочку італійського бренду: вартість здивувала

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто не пропускає жодної обновки у гардеробі депутатів та посадовців різних рівнів, політиків та медійних осіб, розповіла, скільки коштує сорочка Порошенка. 

“Наш Петро Порошенко з картонкою на Майдан не виходив. Він ефектно розсікав на байку у білій сорочці італійського бренду BOGGI. Ціна сорочки на ресейл-майданчиках — 145 євро, і це ще зі знижкою. Тому що революції відбуваються, а італійська бавовна з нами назавжди”, — підкреслила блогерка.

Порошенко “засвітив” сорочку італійського бренду: вартість здивувала - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні обранці, політики, волонтери, експерти, блогери та медійні особистості привертають увагу не тільки своїми рішеннями, заявами чи вчинками, а й предметами гардероба та аксесуарами. “Засвітився” не політичними заявами, а обновкою народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко.

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за модними та не дуже покупками, розповіла про вартість кросівок, які “засвітив” Порошенко.  За її словами, п’ятий президент обрав ортопедичні кросівки DW-Diawin, вартістю 3600 грн. 

Раніше блогерка повідомляла, скільки коштує блузка дружини Петра Порошенка Марини.

“Марина Порошенко та її блуза від Louis Vuitton. Вартість на ресейлах – 155 доларів. Стара колекція. Це ще від часу минулої каденції знаєте кого”, — розповіла вона.

А у гардеробі Марини Порошенко помітили і чобітки за 895 доларів.




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Джерело: https://t.me/harley_with_love/6340
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