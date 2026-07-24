Порошенко "засветил" рубашку итальянского бренда: стоимость удивила

Народный депутат Петр Порошенко не упускает возможности упрекнуть действующую власть за 2019 год. Упомянул власть и в очередном видеоролике, а для съемок выбрал рубашку итальянского бренда.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто не пропускает ни одной обновки в гардеробе депутатов и должностных лиц разных уровней, политиков и медийных лиц, рассказала, сколько стоит рубашка Порошенко.

"Наш Петр Порошенко с картонкой на Майдан не выходил. Он эффектно рассек на байку в белой рубашке итальянского бренда BOGGI. Цена рубашки на ресейл-площадках — 145 евро, и это еще со скидкой. Потому что революции происходят, а итальянский хлопок с нами", — подчеркнула блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные избранники, политики, волонтеры, эксперты, блоггеры и медийные личности привлекают внимание не только своими решениями, заявлениями или поступками, но и предметами гардероба и аксессуарами. "Засветился" не политическими заявлениями, а обновкой народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за модными и не очень покупками, рассказала о стоимости кроссовок, которые "засветил" Порошенко. По ее словам, пятый президент избрал ортопедические кроссовки DW-Diawin стоимостью 3600 грн.

Ранее блогер сообщала, сколько стоит блузка жены Петра Порошенко Марины.

"Марина Порошенко и ее блуза от Louis Vuitton. Стоимость на ресейлах — 155 долларов. Старая коллекция. Это еще со времени прошлой каденции знаете кого", — рассказала она.

А в гардеробе Марины Порошенко заметили и сапожки за 895 долларов.



