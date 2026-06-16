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Порошенко “засвітив” новий піджак: вартість обновки вражає

Скільки коштує піджак народного депутата Порошенка

16 червня 2026, 21:22
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Кречмаровская Наталия

Петро Порошенко — п’ятий президент України та чинний народний депутат привертає увагу як рішеннями, заявами, скандалами, так і обновками. А вони в нього не дешеві. 

Порошенко “засвітив” новий піджак: вартість обновки вражає

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за обновками гардероба українських політиків, посадовців на депутатів різних рангів, медійних осіб та селебріті, розповіла, скільки коштує новий піджак Порошенка.

“Петро Порошенко вигуляв новий піджак за 2690 дол. Але добре піджак. Мене другий день мучить інше питання. Що це за шоколапки на ногах? Це якісь модні байкерські шузи?”, — іронічно прокоментувала обновку блогерка. 

Порошенко “засвітив” новий піджак: вартість обновки вражає - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні обранці, політики, волонтери, експерти, блогери та медійні особистості привертають увагу не тільки своїми рішеннями, заявами чи вчинками, а й предметами гардероба та аксесуарами. “Засвітився” не політичними заявами, а обновкою народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко.

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за модними та не дуже покупками, розповіла про вартість кросівок, які “засвітив” Порошенко.  За її словами, п’ятий президент обрав ортопедичні кросівки DW-Diawin, вартістю 3600 грн. 

Нагадаємо, скільки коштує блузка дружини Петра Порошенка Марини.  “Марина Порошенко та її блуза від Louis Vuitton. Вартість на ресейлах – 155 доларів. Стара колекція. Це ще від часу минулої каденції знаєте кого”, — написала блогерка. Раніше блогерка повідомляла про обновку Марини. У березні 2026 року вона “засвітила” нове взуття.  “Чобітки за 895 дол. Судячи з долоні, стиснутої в кулак, вона явно хоче комусь врізати”, — написала блогерка.



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Джерело: https://t.me/harley_with_love/6086
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