Порошенко "засветил" новый пиджак: стоимость обновки впечатляет

Петр Порошенко – пятый президент Украины и действующий народный депутат привлекает внимание как решениями, заявлениями, скандалами, так и обновками. А они у него не дешевые.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за обновками гардероба украинских политиков, должностных лиц на депутатов разных рангов, медийных лиц и селебрити, рассказала, сколько стоит новый пиджак Порошенко.

"Петр Порошенко выгулял новый пиджак за 2690 долл. Но хорошо пиджак. Меня второй день мучает другой вопрос. Что это за шоколапки на ногах? Это какие-то модные байкерские шузы?", — иронично прокомментировала обновку блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные избранники, политики, волонтеры, эксперты, блоггеры и медийные личности привлекают внимание не только своими решениями, заявлениями или поступками, но и предметами гардероба и аксессуарами. "Засветился" не политическими заявлениями, а обновкой народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за модными и не очень покупками, рассказала о стоимости кроссовок, которые "засветил" Порошенко. По ее словам, пятый президент избрал ортопедические кроссовки DW-Diawin стоимостью 3600 грн.

Напомним, сколько стоит блузка супруги Петра Порошенко Марины. "Марина Порошенко и ее блуза от Louis Vuitton. Стоимость на ресейлах — 155 долларов. Старая коллекция. Это еще со времени прошлой каденции знаете кого", — написала блогер. Ранее блогер сообщала об обновке Марины. В марте 2026 года она "засветила" новую обувь. "Сапожки за 895 долл. Судя по ладони, сжатой в кулак, она явно хочет кому-то врезать", — написала блогер.