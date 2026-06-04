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Порошенко може вести Залужного і його політпроєкт: що відомо

Що вказує на тісну співпрацю Порошенка та Залужного

4 червня 2026, 21:08
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Кречмаровская Наталия








Експрезидент Петро Порошенко може стояти за просуванням ексголовкома Валерія Залужного та його політичного проєкту “Захист Держави”. 

Порошенко може вести Залужного і його політпроєкт: що відомо

Порошенко і Залужний. Фото з відкритих джерел

На це вказують як політичні сигнали, так і формування організаційної мережі, яка може стати основою майбутньої партійної структури. Таку думку висловив політичний експерт Олег Постернак в етері YouTube-каналу PolitБюро.

Коментуючи безпековий форум Black Sea Security Forum в Одесі, Постернак звернув увагу на участь у заході Петра Порошенка та Валерія Залужного.

“Показовий момент — Буданова на ньому не було. Але була окремо панель Порошенка, окремо панель, де з доповіддю виступав Залужний. Фактично пряма зв'язка”, — зазначив експерт.

На його думку, питання безпеки дедалі більше стають частиною внутрішньополітичної боротьби, а зв'язок між Порошенком і Залужним уже давно обговорюється в медійному середовищі.

“Те, що медіа Залужного вже давно пов'язують — і не безпідставно — з Порошенком як проєктом останнього, це теж момент”, — наголосив Постернак.

Експерт також звернув увагу на активність громадської організації "Захист держави", яку в інформаційному просторі пов'язують із підготовкою організаційної інфраструктури для майбутнього політичного проєкту Залужного.

За словами Постернака, будь-яка нова політична сила потребує ресурсів та розгалуженої мережі на місцях, а подібні громадські структури часто використовуються для формування майбутніх політичних команд.

“По суті, будується якась нова класична сітка під бренд майбутнього політика”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що Порошенко міг домовитися із Медведчуком.



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