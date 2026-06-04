Порошенко може вести Залужного і його політпроєкт: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Експрезидент Петро Порошенко може стояти за просуванням ексголовкома Валерія Залужного та його політичного проєкту “Захист Держави”.
Порошенко і Залужний. Фото з відкритих джерел
На це вказують як політичні сигнали, так і формування організаційної мережі, яка може стати основою майбутньої партійної структури. Таку думку висловив політичний експерт Олег Постернак в етері YouTube-каналу PolitБюро.
Коментуючи безпековий форум Black Sea Security Forum в Одесі, Постернак звернув увагу на участь у заході Петра Порошенка та Валерія Залужного.
На його думку, питання безпеки дедалі більше стають частиною внутрішньополітичної боротьби, а зв'язок між Порошенком і Залужним уже давно обговорюється в медійному середовищі.
Експерт також звернув увагу на активність громадської організації "Захист держави", яку в інформаційному просторі пов'язують із підготовкою організаційної інфраструктури для майбутнього політичного проєкту Залужного.
За словами Постернака, будь-яка нова політична сила потребує ресурсів та розгалуженої мережі на місцях, а подібні громадські структури часто використовуються для формування майбутніх політичних команд.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що Порошенко міг домовитися із Медведчуком.