Порошенко может вести Залужного и его политпроект: что известно



















Экс-президент Петр Порошенко может стоять за продвижением экс-главкома Валерия Залужного и его политического проекта "Защита государства".

Порошенко и Залужный. Фото из открытых источников

Это указывают как политические сигналы, так и формирование организационной сети, которая может стать основой будущей партийной структуры. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак в эфире YouTube-канала PolitБюро.

Комментируя форум безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, Постернак обратил внимание на участие в мероприятии Петра Порошенко и Валерия Залужного.

"Показательный момент – Буданова на нем не было. Но была отдельно панель Порошенко, отдельно панель, где с докладом выступал Залужный. Фактически прямая связка", – отметил эксперт.

По его мнению, вопросы безопасности становятся все более частью внутриполитической борьбы, а связь между Порошенко и Залужным уже давно обсуждается в медийной среде.

"То, что медиа Залужного уже давно связывают — и не без основания — с Порошенко как проектом последнего, это тоже момент", — подчеркнул Постернак.

Эксперт также обратил внимание на активность общественной организации "Защита государства", которая в информационном пространстве связывается с подготовкой организационной инфраструктуры для будущего политического проекта Залужного.

По словам Постернака, любая новая политическая сила нуждается в ресурсах и разветвленной сети на местах, а подобные общественные структуры часто используются для формирования будущих политических команд.

"По сути, строится какая-то новая классическая сетка под бренд будущего политика", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем Порошенко мог договориться с Медведчуком.