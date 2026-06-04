Порошенко может вести Залужного и его политпроект: что известно

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Кречмаровская Наталия
Экс-президент Петр Порошенко может стоять за продвижением экс-главкома Валерия Залужного и его политического проекта "Защита государства".
Порошенко и Залужный. Фото из открытых источников
Это указывают как политические сигналы, так и формирование организационной сети, которая может стать основой будущей партийной структуры. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак в эфире YouTube-канала PolitБюро.
Комментируя форум безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, Постернак обратил внимание на участие в мероприятии Петра Порошенко и Валерия Залужного.
По его мнению, вопросы безопасности становятся все более частью внутриполитической борьбы, а связь между Порошенко и Залужным уже давно обсуждается в медийной среде.
Эксперт также обратил внимание на активность общественной организации "Защита государства", которая в информационном пространстве связывается с подготовкой организационной инфраструктуры для будущего политического проекта Залужного.
По словам Постернака, любая новая политическая сила нуждается в ресурсах и разветвленной сети на местах, а подобные общественные структуры часто используются для формирования будущих политических команд.
Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем Порошенко мог договориться с Медведчуком.