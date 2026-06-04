Порно в Україні: ВР зареєструвала новий законопроєкт з неочікуваним компромісом

У Верховні Раді зареєстровано законопроєкт №15294, який пропонує суттєво змінити підхід до регулювання контенту для дорослих. Ініціатива передбачає одночасне посилення відповідальності за злочини проти дітей та декриміналізацію добровільного обміну інтимним контентом між повнолітніми.

Порно в Україні хочуть декриміналізувати. Фото: hromadske

Народний депутат Ярослав Железняк провідомив про новий законопроєкт, який може декриміналізувати порно в Україні. За його словами, документ отримав підтримку 45 парламентарів із різних фракцій і груп. Це вже третя спроба парламентарів просунути подібні зміни після того, як попередні ініціативи не набрали достатньої кількості голосів.

Новий законопроєкт №15294 про декриміналізацію порно в Україні

Автори законопроєкту стверджують, що нова редакція врахувала зауваження депутатів і стала компромісною. За їх словами, ключова ідея у декриміналізації порно стосується перерозподіл фокусу правоохоронної системи: від переслідування дорослих за добровільні дії до жорсткішої боротьби з сексуальною експлуатацією дітей.

Документ передбачає посилення покарань за виготовлення та розповсюдження матеріалів з дитячою сексуальною експлуатацією, а також за інші злочини проти неповнолітніх. Водночас пропонується вивести з кримінального переслідування дії між повнолітніми особами за взаємною згодою, якщо вони не пов’язані з примусом чи експлуатацією.

Прихильники змін наголошують, що чинне законодавство частково походить зі застарілих норм і не відповідає реаліям цифрової економіки. У разі ухвалення закону правоохоронні органи зможуть зосередитися на більш тяжких злочинах. Наразі законопроєкт перебуває на етапі реєстрації та має пройти розгляд у комітетах, голосування в сесійній залі та підпис президента.

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