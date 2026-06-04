Порно в Україні: ВР зареєструвала новий законопроєкт з неочікуваним компромісом

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Slava Kot
У Верховні Раді зареєстровано законопроєкт №15294, який пропонує суттєво змінити підхід до регулювання контенту для дорослих. Ініціатива передбачає одночасне посилення відповідальності за злочини проти дітей та декриміналізацію добровільного обміну інтимним контентом між повнолітніми.
Порно в Україні хочуть декриміналізувати. Фото: hromadske
Народний депутат Ярослав Железняк провідомив про новий законопроєкт, який може декриміналізувати порно в Україні. За його словами, документ отримав підтримку 45 парламентарів із різних фракцій і груп. Це вже третя спроба парламентарів просунути подібні зміни після того, як попередні ініціативи не набрали достатньої кількості голосів.
Новий законопроєкт №15294 про декриміналізацію порно в Україні
Автори законопроєкту стверджують, що нова редакція врахувала зауваження депутатів і стала компромісною. За їх словами, ключова ідея у декриміналізації порно стосується перерозподіл фокусу правоохоронної системи: від переслідування дорослих за добровільні дії до жорсткішої боротьби з сексуальною експлуатацією дітей.
Документ передбачає посилення покарань за виготовлення та розповсюдження матеріалів з дитячою сексуальною експлуатацією, а також за інші злочини проти неповнолітніх. Водночас пропонується вивести з кримінального переслідування дії між повнолітніми особами за взаємною згодою, якщо вони не пов’язані з примусом чи експлуатацією.
Прихильники змін наголошують, що чинне законодавство частково походить зі застарілих норм і не відповідає реаліям цифрової економіки. У разі ухвалення закону правоохоронні органи зможуть зосередитися на більш тяжких злочинах. Наразі законопроєкт перебуває на етапі реєстрації та має пройти розгляд у комітетах, голосування в сесійній залі та підпис президента.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки грошей принесе Україні декриміналізація порно.
Також "Коментарі" писали, що Pornhub запускає новий сайт, який орієнтований виключно для жінок.