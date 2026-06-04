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Порно в Украине: ВР зарегистрировала новый законопроект с неожиданным компромиссом

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий декриминализировать взрослый контент между совершеннолетними

4 июня 2026, 15:45
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Slava Kot

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15294, который предлагает существенно изменить подход к регулированию контента для взрослых. Инициатива предусматривает одновременное усиление ответственности за преступления против детей и декриминализацию добровольного обмена интимным контентом между совершеннолетними.

Порно в Украине: ВР зарегистрировала новый законопроект с неожиданным компромиссом

Порно в Украине хотят декриминализировать. Фото: hromadske

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о новом законопроекте, который может декриминализировать порно в Украине. По его словам, документ получил поддержку 45 парламентариев из разных фракций и групп. Это уже третья попытка парламентариев продвинуть подобные изменения после того, как предыдущие инициативы не набрали достаточное количество голосов.

Порно в Украине: ВР зарегистрировала новый законопроект с неожиданным компромиссом - фото 2

Новый законопроект №15294 о декриминализации порно в Украине

Авторы законопроекта утверждают, что новая редакция учла замечания депутатов и стала компромиссной. По их словам, ключевая идея в декриминализации порно касается перераспределения фокуса правоохранительной системы: от преследования взрослых за добровольные действия до более жесткой борьбы с сексуальной эксплуатацией детей.

Документ предусматривает ужесточение наказаний за изготовление и распространение материалов с детской сексуальной эксплуатацией, а также другие преступления против несовершеннолетних. В то же время, предлагается вывести из уголовного преследования действия между совершеннолетними лицами по взаимному согласию, если они не связаны с принуждением или эксплуатацией.

Сторонники изменений отмечают, что действующее законодательство частично происходит из устаревших норм и не отвечает реалиям цифровой экономики. В случае принятия закона, правоохранительные органы смогут сосредоточиться на более тяжких преступлениях. Законопроект находится на этапе регистрации и должен пройти рассмотрение в комитетах, голосование в сессионном зале и подпись президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько денег принесет Украине декриминализация порно.

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