“Попереду тільки знищення”: в Раді дали жахливий прогноз

Анонсовані підвищені виплати військовим так і не нараховують. У Раді пояснили, що коштів бракує.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що у державному бюджеті не передбачили додаткових коштів на виплати військовослужбовцям. За його словами, зміна керівництва Міністерства оборони не вирішує головної проблеми — нестачі фінансування.

Разумков стверджує, що в бюджеті "не заклали жодної копійки на додаткові видатки, на зарплати військовим". Також він поставив під сумнів своєчасність виплати анонсованого грошового забезпечення військовослужбовцям, зокрема доплат у 30 тисяч гривень та підвищених виплат для тих, хто виконує бойові завдання на передовій.

За словами депутата, уряду доведеться знову переглядати державний бюджет, щоб знайти необхідні кошти. Він також висловив думку, що влада може пояснювати дефіцит фінансів необхідністю підвищення податків, тарифів або іншими непопулярними рішеннями.

“Ситуація дуже непроста. Грошей немає. Зараз будуть знову переглядати бюджет під цю історію. Щоб прикрити свій непрофесіоналізм, будуть розповідати про те, що вам треба підняти податки, потім підняти комірне, потім знищити ФОПів і багато інших речей. От в плані знищення вони молодці”, — підкреслив політик.

На завершення Разумков наголосив, що проблема нестачі коштів для держави залишається системною і повторюється практично щороку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовим обіцяли значні доплати, однак у липні грошей бійці поки не отримали. До того ж ці виплати не грошове забезпечення, а доплати, і їх можуть скасувати.