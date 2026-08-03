"Впереди только уничтожение": в Раде дали ужасный прогноз

Анонсированные повышенные выплаты военным так и не начисляются. В Раде объяснили, что средств не хватает.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в государственном бюджете не предусмотрели дополнительные средства на выплаты военнослужащим. По его словам, смена руководства Министерства обороны не решает главной проблемы – нехватки финансирования.

Разумков утверждает, что в бюджете "не заложили ни копейки на дополнительные расходы, на зарплаты военным". Также он поставил под сомнение своевременность выплаты анонсированного денежного довольствия военнослужащим, в частности доплат в 30 тысяч гривен и повышенных выплат для тех, кто выполняет боевые задания на передовой.

По словам депутата, правительству придется снова пересматривать государственный бюджет, чтобы изыскать необходимые средства. Он также выразил мнение, что власти могут объяснять дефицит финансов необходимостью повышения налогов, тарифов или другими непопулярными решениями.

"Ситуация очень непростая. Денег нет. Сейчас будут снова пересматривать бюджет под эту историю. Чтобы прикрыть свой непрофессионализм, будут рассказывать о том, что вам нужно поднять налоги, потом поднять амбарное, потом уничтожить ФЛП и многие другие вещи. Вот в плане уничтожения они молодцы", — подчеркнул политик.

В заключение Разумков подчеркнул, что проблема нехватки средств для государства остается системной и повторяется практически каждый год.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военным обещали значительные доплаты, однако в июле денег бойцы пока не получили. К тому же эти выплаты не денежное довольствие, а доплаты, и их могут отменить.