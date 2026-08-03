logo

BTC/USD

63143

ETH/USD

1853.1

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 "Впереди только уничтожение": в Раде дали ужасный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

"Впереди только уничтожение": в Раде дали ужасный прогноз

Народный депутат Разумков заявил, что в бюджете не заложены средства на дополнительные выплаты военным, а правительству придется снова пересматривать расходы

3 августа 2026, 17:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Анонсированные повышенные выплаты военным так и не начисляются. В Раде объяснили, что средств не хватает.

"Впереди только уничтожение": в Раде дали ужасный прогноз

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в государственном бюджете не предусмотрели дополнительные средства на выплаты военнослужащим. По его словам, смена руководства Министерства обороны не решает главной проблемы – нехватки финансирования.

Разумков утверждает, что в бюджете "не заложили ни копейки на дополнительные расходы, на зарплаты военным". Также он поставил под сомнение своевременность выплаты анонсированного денежного довольствия военнослужащим, в частности доплат в 30 тысяч гривен и повышенных выплат для тех, кто выполняет боевые задания на передовой.

По словам депутата, правительству придется снова пересматривать государственный бюджет, чтобы изыскать необходимые средства. Он также выразил мнение, что власти могут объяснять дефицит финансов необходимостью повышения налогов, тарифов или другими непопулярными решениями.

"Ситуация очень непростая. Денег нет. Сейчас будут снова пересматривать бюджет под эту историю. Чтобы прикрыть свой непрофессионализм, будут рассказывать о том, что вам нужно поднять налоги, потом поднять амбарное, потом уничтожить ФЛП и многие другие вещи. Вот в плане уничтожения они молодцы", — подчеркнул политик.

В заключение Разумков подчеркнул, что проблема нехватки средств для государства остается системной и повторяется практически каждый год.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военным обещали значительные доплаты, однако в июле денег бойцы пока не получили. К тому же эти выплаты не денежное довольствие, а доплаты, и их могут отменить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vvp6q_tjI8I
Теги:

Новости

Все новости