Полякова повторила досвід Зеленського 2016 року: чому тепер точно піде у політику

Коли вже пішло таке обговорення інтерв’ю Олі Полякової саме час пригадати Юрмалу-2016. У липні 2016-го в Юрмалі відбувся перший фестиваль музики і сміху Made in Ukraine. Його організатором став Зеленський та його команда. "Кварталівці" разом із Тіною Кароль, Джамалою, Олею Поляковою, Русланою, Потапом, "Времєнєм і стєклом" чотири дні розважали вишукану публіку латвійського курортного містечка. Про це розповів політичний оглядач Ілія Куса.

Оля Полякова. Фото: із відкритих джерел

Експерт розповідає, у пародії на президента Порошенка Зеленський зі сцени фестивалю порівняв Україну із порноактрисою. Недолугі жарти Володимира Зеленського про кредити, які його держава випрошує у світу, завершилися фразою: "Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку". Тоді в Україні розгорівся величезний публічний скандал. Зеленський змушений був виправдовуватися, але за цей недолугий жарт він так і не вибачився. Ані 2016-го, ані упродовж останніх 10 років.

За словам оглядача, на дворі 2026 рік. Через десять років, наприкінці липня, Ольга Полякова виступила у тій самій Юрмалі на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Там співачка знялася в короткому промо-відео, де прогулюється за руку з російським виконавцем Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Це викликало прогнозовану хвилю обурення в Україні. По поверненню із Юрмали Полякова заявила, що не знала, хто такий цей Григор’єв-Апполонов, бо довіряла Лаймі у підборі учасників фестивалю. Водночас Оля обурилася постійними звинуваченнями у "зраді", порівнявши атмосферу тиску на публічних людей в Україні з "концтабором".

"Я не знаю, чи думав Зеленський про політику у 2016-му, але, виглядає, Юрмала і резонанс у суспільстві навколо скандального фестивалю став однією із відправних точок у політиці для Зеленського. 2019-го вже після перемоги Зеленського і "Слуги народу" Полякова заявила про намір створити жіночу політичну партію. Сім років тому ця ідея так і не була реалізована. Після Юрмали і слів про Україну як концтабір Полякова, схоже, таки вирішила повернутися до ідеї про похід у політику і з ноги почала відкривати двері, які ведуть із шоу-бізнесу в політику", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "концтабір" у розпал війни: чому одна заява Полякової призвела до вибуху у суспільстві.



