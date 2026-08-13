Полякова повторила опыт Зеленского 2016 года: почему теперь точно пойдет в политику

Когда уже последовало такое обсуждение интервью Оле Поляковой самое время вспомнить Юрмалу-2016. В июле 2016 года в Юрмале состоялся первый фестиваль музыки и смеха Made in Ukraine. Его организатором стал Зеленский и его команда. "Кварталовцы" вместе с Тиной Кароль, Джамалой, Олей Поляковой, Русланой, Потапом, "Временем и стеклом" четыре дня развлекали изысканную публику латвийского курортного городка. Об этом рассказал политический обозреватель Илия Куса.

Оля Полякова. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что в пародии на президента Порошенко Зеленский со сцены фестиваля сравнил Украину с порноактрисой. Непутевые шутки Владимира Зеленского о кредитах, которые его государство выпрашивает у мира, завершились фразой: "Украина как актриса в немецком фильме для взрослых. Готова принять в любом количестве с любой стороны". Тогда в Украине разгорелся огромный публичный скандал. Зеленский вынужден был оправдываться, но за эту нелепую шутку он так и не извинился. Ни в 2016-м, ни за последние 10 лет.

По словам обозревателя, во дворе 2026 год. Через десять лет, в конце июля, Ольга Полякова выступила в той же Юрмале на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Там певица снялась в коротком промо-видео, где прогуливается за руку с российским исполнителем Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Это вызвало прогнозируемую волну негодования в Украине. По возвращению из Юрмалы Полякова заявила, что не знала, кто такой этот Григорьев-Апполонов, потому что доверяла Лайме в подборе участников фестиваля. В то же время Оля возмутилась постоянными обвинениями в "измене", сравнив атмосферу давления на публичных людей в Украине с "концлагерем".

"Я не знаю, думал ли Зеленский о политике в 2016-м, но, похоже, Юрмала и резонанс в обществе вокруг скандального фестиваля стал одной из отправных точек в политике для Зеленского. В 2019 уже после победы Зеленского и "Слуги народа" Полякова заявила о намерении создать женскую политическую партию. Семь лет назад эта идея так и не была реализована. После Юрмалы и слов об Украине как концлагере Полякова, похоже, решила вернуться к идее о походе в политику и с ноги начала открывать двери, ведущие из шоу-бизнеса в политику", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – "концлагерь" в разгар войны: почему одно заявление Поляковой привело к взрыву в обществе.



