Польща жорстко перекриє кисень Україні: озвучено тривожну заяву про наслідки скандалу з УПА

Напруженість у відносинах між Україною та Польщею, пов’язана з історичними питаннями, може мати наслідки не лише для двостороннього діалогу, а й для європейських прагнень Києва. Таку думку висловив політичний оглядач Геннадій Дубов, коментуючи ситуацію навколо створення підрозділу на честь УПА та повернення державних нагород.

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За його словами, історична пам’ять залишається однією з найчутливіших тем у польсько-українських відносинах. Саме тому будь-які рішення чи заяви, які можуть викликати негативну реакцію у Варшаві, потребують особливо виваженого підходу. Експерт наголосив, що емоції не повинні переважати прагматичні інтереси держави, особливо в умовах війни та складної міжнародної ситуації.

Дубов зазначив, що Польща залишається одним із ключових партнерів України. Через польську територію проходять важливі логістичні маршрути, зокрема через транспортний вузол у Жешуві, який відіграє значну роль у забезпеченні поставок. Крім того, від польської сторони залежить функціонування прикордонної інфраструктури, а також умови перебування мільйонів українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окрему увагу оглядач звернув на питання вступу України до Європейського Союзу. Він підкреслив, що процес розширення ЄС потребує підтримки всіх держав-членів, тому позиція Варшави має вагоме значення для майбутнього України в європейській спільноті.

"Без польського підпису, як і без угорського чи словацького, рух України до ЄС буде заблокований", — наголосив він.

Портал "Коментарі" раніше писав, що окупований Крим продовжує зазнавати наслідків регулярних ударів з боку України по військових та логістичних об'єктах. Атаки, які відбуваються майже щодня, дедалі сильніше впливають на життєдіяльність півострова та створюють серйозні труднощі для окупаційної адміністрації. На думку експертів, за нинішніх тенденцій ситуація може досягти критичної точки вже найближчими місяцями. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що російське керівництво може не отримувати повної інформації про реальний стан справ на півострові.