Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей, связанная с историческими вопросами, может иметь последствия не только для двустороннего диалога, но и европейских стремлений Киева. Такое мнение высказал политический обозреватель Геннадий Дубов, комментируя ситуацию с созданием подразделения в честь УПА и возвращение государственных наград.

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По его словам, историческая память остается одной из самых чувствительных тем в польско-украинских отношениях. Именно поэтому любые решения или заявления, которые могут вызвать негативную реакцию в Варшаве, нуждаются в особо взвешенном подходе. Эксперт подчеркнул, что эмоции не должны превалировать прагматические интересы государства, особенно в условиях войны и сложной международной ситуации.

Дубов отметил, что Польша остается одним из ключевых партнеров Украины. Через польскую территорию проходят важные логистические маршруты, в частности, через транспортный узел в Жешуве, который играет значительную роль в обеспечении поставок. Кроме того, от польской стороны зависит функционирование пограничной инфраструктуры, а также условия пребывания миллионов украинцев, получивших временную защиту после начала полномасштабного вторжения России.

Особое внимание обозреватель обратил на вопрос вступления Украины в Европейский Союз. Он подчеркнул, что процесс расширения ЕС нуждается в поддержке всех государств-членов, поэтому позиция Варшавы имеет важное значение для будущего Украины в европейском сообществе.

"Без польской подписи, как и без венгерской или словацкой, движение Украины в ЕС будет заблокировано", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" ранее писал , что оккупированный Крым продолжает испытывать последствия регулярных ударов со стороны Украины по военным и логистическим объектам. Атаки, происходящие почти каждый день, все сильнее влияют на жизнедеятельность полуострова и создают серьезные трудности для оккупационной администрации. По мнению экспертов, при нынешних тенденциях ситуация может достичь критической точки уже в ближайшие месяцы. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что российское руководство может не получать полной информации о реальном положении дел на полуострове.