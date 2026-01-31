Політолог: дивні вподобайки від Залужного у соцмережах

Рубрики
Активність у соціальних мережах екс-главкома, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, зокрема вподобайки під дописами експертів і блогерів, які симпатизують Петру Порошенку, ймовірно не варто трактувати як політичний сигнал або ознаку конфлікту з чинною владою. Таку думку у своєму дописі на Facebook висловив політолог Валентин Гладких, коментуючи спроби подати такі вподобайки, як доказ нібито внутрішнього протистояння між ключовими фігурами української політики.
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
За його словами, у публічному просторі штучно розкручується наратив про протиставлення Президента України Володимира Зеленського, Посла України у Великій Британії Валерія Залужного та керівника ОП Кирила Буданова, хоча реальних підстав для цього немає.
Коментуючи безпосередньо активність Залужного у соцмережах, політолог пропонує два можливі пояснення.
Він наголосив, що жоден із цих варіантів не дає підстав говорити про політичну опозиційність або зміну позиції Залужного. На думку експерта, спроби на основі вподобайок будувати версії про конфлікти у владі є маніпулятивними.
Політолог також підкреслив, що і Залужний, і Буданов залишаються частиною однієї владної команди, а інформаційні кампанії, спрямовані на їх протиставлення, працюють на внутрішню дестабілізацію.