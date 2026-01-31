logo_ukra

Політолог: дивні вподобайки від Залужного у соцмережах
НОВИНИ

Політолог: дивні вподобайки від Залужного у соцмережах

Можливі «лайки» - не більше ніж тролінг або технічний збій, а спроби побачити в них конфлікт між Зеленським, Залужним і Будановим є маніпуляцією та елементом внутрішньої дестабілізації

31 січня 2026, 17:25
Активність у соціальних мережах екс-главкома, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, зокрема вподобайки під дописами експертів і блогерів, які симпатизують Петру Порошенку, ймовірно не варто трактувати як політичний сигнал або ознаку конфлікту з чинною владою. Таку думку у своєму дописі на Facebook висловив політолог Валентин Гладких, коментуючи спроби подати такі вподобайки, як доказ нібито внутрішнього протистояння між ключовими фігурами української політики.

Політолог: дивні вподобайки від Залужного у соцмережах

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у публічному просторі штучно розкручується наратив про протиставлення Президента України Володимира Зеленського, Посла України у Великій Британії Валерія Залужного та керівника ОП Кирила Буданова, хоча реальних підстав для цього немає.

Коментуючи безпосередньо активність Залужного у соцмережах, політолог пропонує два можливі пояснення.

"Залужний або тролить прихильників Порошенка вподобайками під постами їхніх експертів-симпатиків, або його акаунт зламано", — написав Гладких.

Він наголосив, що жоден із цих варіантів не дає підстав говорити про політичну опозиційність або зміну позиції Залужного. На думку експерта, спроби на основі вподобайок будувати версії про конфлікти у владі є маніпулятивними.

Політолог також підкреслив, що і Залужний, і Буданов залишаються частиною однієї владної команди, а інформаційні кампанії, спрямовані на їх протиставлення, працюють на внутрішню дестабілізацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський зустрівся із колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. У соцмережах глава держави повідомив, що подякував ексголовкому за "роботу в команді України". 




Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10164134631338944&id=763433943&rdid=IE7EnYNnrhPOXqcB
