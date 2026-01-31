Политолог: странные лайки от Залужного в соцсетях

Активность в социальных сетях экс-главкома, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, в частности, понравившиеся под сообщениями экспертов и блоггеров, симпатизирующих Петру Порошенко, вероятно не стоит трактовать как политический сигнал или признак конфликта с действующей властью. Такое мнение в своем сообщении на Facebook высказал политолог Валентин Гладких, комментируя попытки подать такие понравившиеся, как доказательство якобы внутреннего противостояния между ключевыми фигурами украинской политики.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По его словам, в публичном пространстве искусственно раскручивается нарратив о противопоставлении Президента Украины Владимира Зеленского, Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и руководителя ОП Кирилла Буданова, хотя реальных оснований для этого нет.

Комментируя непосредственно активность Залужного в соцсетях, политолог предлагает два возможных объяснения.

"Залужный или троллит поклонников Порошенко понравившимися под постами их экспертов-симпатиков, или его аккаунт сломан", — написал Гладких.

Он подчеркнул, что ни один из этих вариантов не дает оснований говорить о политической оппозиционности или смене позиции Залужного. По мнению эксперта, попытки на основе предпочтений строить версии о конфликтах во власти манипулятивны.

Политолог также подчеркнул, что и Залужный, и Буданов остаются частью одной команды властей, а информационные кампании, направленные на их противопоставление, работают на внутреннюю дестабилизацию.

В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил эксглавком за "работу в команде Украины". президент Владимир Зеленский встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.








