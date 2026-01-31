logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Политолог: странные лайки от Залужного в соцсетях
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог: странные лайки от Залужного в соцсетях

Возможные «лайки» – не более чем троллинг или технический сбой, а попытки увидеть в них конфликт между Зеленским, Залужным и Будановым являются манипуляцией и элементом внутренней дестабилизации

31 января 2026, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Активность в социальных сетях экс-главкома, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, в частности, понравившиеся под сообщениями экспертов и блоггеров, симпатизирующих Петру Порошенко, вероятно не стоит трактовать как политический сигнал или признак конфликта с действующей властью. Такое мнение в своем сообщении на Facebook высказал политолог Валентин Гладких, комментируя попытки подать такие понравившиеся, как доказательство якобы внутреннего противостояния между ключевыми фигурами украинской политики.

Политолог: странные лайки от Залужного в соцсетях

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По его словам, в публичном пространстве искусственно раскручивается нарратив о противопоставлении Президента Украины Владимира Зеленского, Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и руководителя ОП Кирилла Буданова, хотя реальных оснований для этого нет.

Комментируя непосредственно активность Залужного в соцсетях, политолог предлагает два возможных объяснения.

"Залужный или троллит поклонников Порошенко понравившимися под постами их экспертов-симпатиков, или его аккаунт сломан", — написал Гладких.

Он подчеркнул, что ни один из этих вариантов не дает оснований говорить о политической оппозиционности или смене позиции Залужного. По мнению эксперта, попытки на основе предпочтений строить версии о конфликтах во власти манипулятивны.

Политолог также подчеркнул, что и Залужный, и Буданов остаются частью одной команды властей, а информационные кампании, направленные на их противопоставление, работают на внутреннюю дестабилизацию.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил эксглавком за "работу в команде Украины".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10164134631338944&id=763433943&rdid=IE7EnYNnrhPOXqcB
Теги:

Новости

Все новости