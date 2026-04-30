Плівки, що трясуть Банкову: хто і навіщо відкрив «справу Мідас-2» саме зараз

Видання "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Чому "злив" відбувся саме зараз? Які це може мати наслідки? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернувся до експертів.

Плівки Міндіча

Новий виклик для влади

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, вся ця ситуація, на жаль, створює значно більше питань і викликів, ніж відповідей.

"І, з одного боку, дозованість "зливів", вибіркові "зливів" інформації журналістам… Проте, безперечно, не знати це суспільству було би гірше, ніж знати. Але це вже черговий фрагмент, який чомусь надається виключно журналістам, який не дає повної картини, але відкриває завісу над конкретними, окремими епізодами в яких засвідчені конкретні прізвища. Така вибірковість не може не створювати відчуття гри в якій грають суспільством і маніпулюють суспільним інтересом", – зазначив експерт.

Він продовжує, другий момент полягає у тому, що все це зачіпляє тему національної безпеки і оборони, оскільки зрив виробництва озброєння, інвестиційної активності військово-промислового комплексу, особливо зараз, коли вона виходить на пік, точно б'є по українському оборонному інтересу.

"Третій момент – чи можна звинувачувати у цьому антикорупційну активність і особливо журналістів, що вони безвідповідально діють до національної безпеки? Жодним разом. Оскільки все це є наслідком безвідповідальної корумпованості еліт, які, створюючи всю цю ситуацію, поставили під удар українську обороноздатність. І тепер суспільство знаходиться, і, зокрема, і журналісти, і розслідувачі у делікатному становищі, як пройти між Сциллою і Харибдою. З одного боку, боротьби з системною корупцією і зловживаннями державною владою. А, з іншого боку, не підважити обороноздатність. Фактично, те, що ми спостерігаємо, це не про корупцію. А це вже про мафію, якщо вірити матеріалам з плівок, яка взяла у заручники державну обороноздатність. І тепер будь-який удар по корупційним ланцюжкам буде одночасно бити і по українській обороноздатності. Тому у цій ситуації, звісно, хотілося би побачити реальну активність антикорупційних органів і всеоб'ємну картинку з розставленими акцентами. А таким чином відбувається боротьба антикорупційних органів шляхом зливів з системною корупцією, демонтовуючи, як суспільний інтерес, так і державну обороноздатність", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Експерт наголошує, залишається питанням – мотивація. Чому саме так фрагментовано і чому саме зараз відбувається злив цього епізоду безпосередньо зі згадуванням якогось Вови на плівках.

"Якось дивним чином і попередні "зливи" інформації кожного разу збігалися з черговими, напруженими витками переговорів з американською стороною. А тут на горизонті 9 травня. І новий виток тиску з боку Сполучених Штатів на українську владу. І у цьому конкретному епізоді атака йде на Умєрова. Не заперечуючи, не спростовуючи його потенційної замішаності у цьому корупційному скандалі, але минулого разу Умєрова чомусь обійшли. А вдарили тільки по Єрмаку. По ключовому переговірнику на той момент. А тепер плівки б'ють по Умєрову – ключовому переговірнику з боку України на цей момент. Може скластися враження, що наступного переговірника зі Сполученими Штатами буде дуже складно знайти серед української еліти, яка, як ми чудово розуміємо, далеко не свята через перспективу корупції. Але це виклик тепер для влади. Можливо, треба підбирати переговірників краще", – підсумував Олег Саакян.

На найближчу перспективу найбільші ризики для Умєрова

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, те, що у медіа вже назвали "Міндіч-Гейт-2" більше схоже на шоу, яке продовжується.

"Зараз починається новий сезон. Чому кажу про "шоу", а не про антикорупційне розслідування, тому що поки це суто інформаційно-політична, а не юридична історія. Джерело інформації – роздруківки, навіть не самі плівки, та ще і з "певних політичних кіл". Виглядає все дуже правдоподібно. Але є питання: чому це не офіційна інформація НАБУ, а явний "злив"? Саме факт "зливу", який будуть представляти як сумнівну інформацію, буде використовуватись для того, щоб спростовувати або не визнавати інформацію з цих роздруківок. Тому потрібна якась офіційна оцінка цієї ситуації з боку НАБУ і САП. Інакше знов виникне ситуація: великий інформаційно-політичний резонанс, багато галасу, але якщо знов не буде підозр, і якихось юридичних результатів, то все буде сприйматись як "пшик", "договорняк" або схожим негативним чином, і буде лише підривати довіру і до антикорупційних розслідувань, і до самих антикорупційних органів", – зазначив експерт.

Щодо суто політичних наслідків, то експерт говорить, що під ударом люди з найближчого оточення президента Зеленського – С. Шефір і Р. Умєров.

"Суттєво зростають репутаційні ризики і для президента Зеленського. І це не лише рейтингові втрати, які можуть бути і не такими великими, у листопаді минулого року ці втрати були на рівні 10% по рейтингу довіри, зараз можуть бути меншими, тому що не буде ефекту новизни. Віддані прихильники Зеленського сприймуть звинувачення проти нього як підступи політичних ворогів президента. Ті, хто довіряє президенту лише частково, будуть ставитись до нього більш прискіпливо і більш критично, але будуть чекати і більш вагомих доказів. Проте Міндіч-Гейт все ближче до Зеленського, а є ще і справа Чернишова. На даний момент це не юридичний, а суто репутаційний ризик, однак все більш помітний. І, якщо всі "заначки" антикорупційних розслідувань вибухнуть напередодні президентських виборів, то це може зруйнувати будь які шанси Володимира Зеленського на другу президентську каденцію", – зазначив аналітик.

На його думку, на найближчу перспективу найбільші ризики для Рустема Умєрова. Вже лунають вимоги про його відставку з посаду секретаря РНБО. Але Умєров дуже важливий для президента Зеленського в контактах з Туреччиною і країнами Близького Сходу. І здати його – значить визнати його провину, хай навіть і опосередковано, і це також буде сприйматись як слабкість президента. Тому саме подальша доля Умєрова буде певним індикатором подальшого розвитку цієї історії.

"Врешті решт все впирається у традиційне питання: все обмежиться медійним галасом, чи будуть підозри, звинувачення та інші конкретні юридичні дії?", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Оптимістично": як нардепка Безугла відреагувала на чергові "плівки Міндіча".



