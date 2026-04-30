Пленки, что трясут Банковую: кто и зачем открыл «дело Мидас-2» именно сейчас

Издание "Украинская правда" обнародовало первую часть разговоров, задокументированных НАБУ в рамках дела "Мидас" в квартире пока подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в сфере энергетики, с несколькими людьми – у экспертного помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. кооперативе "Династия" и нынешним секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Почему "слив" произошел именно сейчас? Какие это может иметь последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Пленки Миндича

Новый вызов для власти

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что вся эта ситуация, к сожалению, создает гораздо больше вопросов и вызовов, чем ответов.

"И, с одной стороны, дозированность "сливов", выборочность "сливов" информации журналистам… Однако, безусловно, не знать это обществу было бы хуже, чем знать. Но это уже очередной фрагмент, почему-то предоставляемый исключительно журналистам, не дающий полной картины, но открывающий занавес над конкретными, отдельными эпизодами, в которых засвидетельствованы конкретные фамилии. Такая избирательность не может не создавать ощущения игры, в которую играют обществом и манипулируют общественным интересом", – отметил эксперт.

Он продолжает, второй момент заключается в том, что все это затрагивает тему национальной безопасности и обороны, поскольку срыв производства вооружения, инвестиционной активности военно-промышленного комплекса, особенно сейчас, когда она выходит на пик, точно сказывается на украинском оборонном интересе.

"Третий момент – можно ли обвинять в этом антикоррупционную активность и особенно журналистов, что они безответственно действуют относительно национальной безопасности? Ни в коем случае. Поскольку все это есть следствие безответственной коррумпированности элит, которые, создавая всю эту ситуацию, поставили под удар украинскую обороноспособность. И теперь общество находится, и, в частности, и журналисты, и расследователи в щекотливом положении, как пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, борьба с системной коррупцией и злоупотреблениями государственной властью. А, с другой стороны, не поднять обороноспособность. Фактически то, что мы наблюдаем, это не о коррупции. А это уже о мафии, если верить материалам из пленок, взявших в заложники государственную обороноспособность. И теперь любой удар по коррупционным цепочкам будет одновременно бить и по украинской обороноспособности. Поэтому в этой ситуации, конечно, хотелось бы увидеть реальную активность антикоррупционных органов и всеобъемлющую картинку с расставленными акцентами. А таким образом, происходит борьба антикоррупционных органов путем "сливов" с системной коррупцией, демонтируя, как общественный интерес, так и государственную обороноспособность", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт отмечает, остается вопросом – мотивация. Почему именно так фрагментирован и почему именно сейчас происходит "слив" этого эпизода непосредственно с упоминанием какого-то Вовы на пленках.

"Как-то странным образом и предыдущие "сливы" информации каждый раз совпадали с очередными, напряженными витками переговоров с американской стороной. А здесь на горизонте 9 мая. И новый виток давления со стороны Соединенных Штатов на украинские власти. И в этом конкретном эпизоде атака идет на Умерова. Не возражая, не опровергая его потенциальное замешательство в этом коррупционном скандале, но в прошлый раз Умерова почему-то обошли. А ударили только по Ермаку. По ключевому переговорщику на тот момент. А теперь пленки бьют по Умерову – ключевому переговорщику со стороны Украины на данный момент. Может показаться, что следующего переговорщика с Соединенными Штатами будет очень сложно найти среди украинской элиты, которая, как мы прекрасно понимаем, далеко не свята из-за перспективы коррупции. Но это вызов для власти. Возможно, нужно подбирать переговорщиков лучше", – подытожил Олег Саакян.

На ближайшую перспективу наибольшие риски для Умерова

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что в медиа уже назвали "Миндич-Гейт-2" больше похоже на продолжающееся шоу.

"Сейчас начинается новый сезон. Почему говорю о "шоу", а не об антикоррупционном расследовании, потому что пока это сугубо информационно-политическая, а не юридическая история. Источник информации – распечатки, даже не сами пленки, да еще и из "определенных политических кругов". Выглядит все очень правдоподобно. Но есть вопросы: почему это не официальная информация НАБУ, а явный "слив"? Именно факт "ливня", который будут представлять как сомнительную информацию, будет использоваться для того, чтобы опровергать или не признавать информацию из этих распечаток. Потому нужна какая-то официальная оценка этой ситуации со стороны НАБУ и САП. Иначе снова возникнет ситуация: большой информационно-политический резонанс, много шума, но если снова не будет подозрений, и каких-то юридических результатов, то все будет восприниматься как "пшик", "договорняк" или подобным отрицательным образом, и будет только подрывать доверие и к антикоррупционным расследованиям, и к самим антикоррупционным расследованиям, и к самим антикоррупционным расследованиям.

Что касается чисто политических последствий, то эксперт говорит, что под ударом люди из ближайшего окружения президента Зеленского – С. Шефир и Р. Умеров.

"Существенно растут репутационные риски и для президента Зеленского. И это не только рейтинговые потери, которые могут быть и не столь большими, в ноябре прошлого года эти потери были на уровне 10% по рейтингу доверия, сейчас могут быть меньше, потому что не будет эффекта новизны. Преданные сторонники Зеленского воспримут обвинения против него как происки политических врагов президента. Те, кто доверяет президенту лишь частично, будут относиться к нему более придирчиво и критически, но будут ждать и более весомых доказательств. Однако Миндич-Гейт все ближе к Зеленскому, а есть еще и дело Чернышева. Сейчас это не юридический, а сугубо репутационный риск, но все более заметный. И если все "заначки" антикоррупционных расследований взорвутся накануне президентских выборов, то это может разрушить любые шансы Владимира Зеленского на вторую президентскую каденцию", – отметил аналитик.

По его мнению, на ближайшую перспективу самые большие риски для Рустема Умерова. Уже звучат требования о его отставке с должности секретаря СНБО. Но Умеров очень важен для президента Зеленского в контактах с Турцией и странами Ближнего Востока. И сдать его – значит признать его вину, пусть даже косвенно, и это также будет восприниматься как слабость президента. Поэтому дальнейшая судьба Умерова будет определенным индикатором дальнейшего развития этой истории.

"В конце концов, все упирается в традиционный вопрос: все ограничится медийным шумом, будут ли подозрения, обвинения и другие конкретные юридические действия?", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — "Оптимистично": как нардепка Безугла отреагировала на очередные "пленки Миндича".



