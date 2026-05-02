«Плівки Міндіча» стали бомбою: чому нові записи можуть вдарити по верхівці влади

Нові подробиці навколо так званих "плівок Міндіча" стали темою резонансного обговорення під час стримування екс-нардепа Борислава Берези та екс-генпрокурора Юрія Луценка. Під час ефіру учасники заявили, що опубліковані аудіозаписи можуть свідчити про масштабні корупційні зв'язки та неформальні домовленості у вищих колах.

Йдеться про матеріали, пов'язані з бізнесменом Тимуром Міндічем, які раніше фігурували в антикорупційних розслідуваннях. За даними журналістів "УП", на записах обговорюються фінансові потоки та проекти, пов'язані з елітною нерухомістю та великими державними ресурсами.

Під час стриму Луценко заявив, що опубліковані фрагменти є лише частиною ширшої картини, і подальші витоки можуть посилити політичну кризу. У свою чергу Береза наголосив, що йдеться не лише про корупцію, а й про можливий вплив на державні рішення.

Особливу увагу в обговоренні приділили питанню походження записів та тому, хто міг стояти за їх оприлюдненням. На думку учасників ефіру, витоки можуть бути частиною ширшої боротьби усередині еліт.

Політики зазначають, що скандал навколо "плівок Міндіча" вже виходить за межі одного розслідування і здатний вплинути на політичний баланс у країні. При цьому остаточні висновки залежать від офіційної реакції правоохоронних органів та підтвердження справжності всіх матеріалів.

На тлі публікацій інтрига тільки посилюється: кожен новий запис може стати тригером для гучних політичних наслідків.

