Питання застави за Єрмака вже вирішене: у Раді розкрили гучний інсайд справи
Питання застави за Єрмака вже вирішене: у Раді розкрили гучний інсайд справи

Журналіст Михайло Ткач, посилаючись на джерела в політичних колах, повідомив, що "вчора протягом другого дня активно шукали, хто внесе заставу за R2"

14 травня 2026, 10:40
Заставу за колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака можуть внести вже сьогодні, стверджує нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що кошти, ймовірно, надійдуть від різних представників юридичної спільноти.

Фото: з відкритих джерел

"За моїми даними, заставу за Єрмака внесуть сьогодні. Джерелом виступатимуть різні представники юридичних кіл", — заявив парламентар. 

Водночас журналіст Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела в політичному середовищі, повідомив, що протягом кількох днів активно обговорювали, хто саме візьме на себе внесення застави за об’єкт, який фігурує у матеріалах під позначенням R2. За його словами, процес пошуку тривав не один день і супроводжувався внутрішніми консультаціями.

Також Ткач припустив, що значну частину суми можуть внести юристи компанії Asters або сама юридична фірма. Окрім того, серед можливих учасників процесу називалися особи з близького оточення Єрмака, зокрема згадувалася Роза Тапанова.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. За даними слідства, у період з 2021 по 2025 рік могла діяти схема з використанням кооперативу "Династія", через яку, за версією правоохоронців, було легалізовано понад 460 мільйонів гривень. 

Слідство стверджує, що учасники так званого "проєкту Династія" планували будівництво кількох приватних резиденцій на виділених ділянках. Йшлося про чотири великі будинки площею близько 1000 квадратних метрів кожен, орієнтовною вартістю близько 2 мільйонів доларів за об’єкт. У внутрішній документації вони позначалися як R1, R2, R3 та R4. Окремо планувалося зведення спільного маєтку R0 із додатковою інфраструктурою, зокрема басейном, спа-зоною та спортзалом.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/17731
