Вопрос залога за Ермака уже решен: в Раде раскрыли громкий инсайд дела

Залог бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака могут внести уже сегодня, утверждает нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что средства, вероятно, поступят от разных представителей юридического сообщества.

"По моим данным, залог за Ермака внесут сегодня. Источником будут выступать разные представители юридических кругов", — заявил парламентарий.

В то же время журналист Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники в политической среде, сообщил, что в течение нескольких дней активно обсуждали, кто возьмет на себя внесение залога за объект, который фигурирует в материалах под обозначением R2. По его словам, процесс поиска продолжался не один день и сопровождался внутренними консультациями.

Также Ткач предположил, что большую часть суммы могут внести юристы компании Asters или самая юридическая фирма. Кроме того, среди возможных участников процесса назывались лица из близкого окружения Ермака, в частности, упоминалась Роза Тапанова.

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год могла действовать схема с использованием кооператива "Династия", по которой, по версии правоохранителей, было легализовано более 460 миллионов гривен.

Следствие утверждает, что участники так называемого проекта "Династия" планировали строительство нескольких частных резиденций на выделенных участках. Речь шла о четырех больших домах площадью около 1000 квадратных метров каждый, ориентировочной стоимостью около 2 миллионов долларов за объект. Во внутренней документации они обозначались как R1, R2, R3 и R4. Отдельно планировалось строительство общего имения R0 с дополнительной инфраструктурой, в частности бассейном, спа-зоной и спортзалом.

