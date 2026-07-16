Питання не в рейтингах: названо приголомшливу причину спонтанного звільнення Федорова



















Кадрові перестановки в українському уряді навряд чи розв'яжуть ключові проблеми сектору оборони, якщо не буде змінено державну політику у сфері мобілізації. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, коментуючи відставку міністра оборони Михайла Федорова.

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За словами експерта, головною причиною можливого рішення про зміну очільника Міноборони навряд чи стала популярність Федорова чи його політичні перспективи. На його думку, основна проблема полягає у невдалому реформуванні системи мобілізації.

"Якщо і була мотивація президента змінити Федорова, то вона пов'язана не з його популярністю, а з провалом мобілізації", – зазначив Лакійчук.

Водночас він наголосив, що Федоров досяг відчутних результатів у цифровізації Міністерства оборони та автоматизації управлінських процесів.

"Із цифровізацією армії він успішно впорався. Хотілося б, щоб ці напрацювання продовжив його наступник", – сказав експерт.

Натомість реформування мобілізаційної системи, за оцінкою Лакійчука, не принесло очікуваних результатів. Він звернув увагу, що негативне ставлення до діяльності територіальних центрів комплектування почало переноситися на все українське військо.

"Українське суспільство починає сприймати армію, яка його захищає, як ворога. Це дуже небезпечна тенденція", – наголосив він.

Лакійчук також прокоментував можливе призначення Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. Він припустив, що саме новому керівнику можуть доручити реформування мобілізаційної системи, однак сумнівається, що кадрової заміни буде достатньо.

"Проблема не в одному міністрові. Мобілізаційний механізм – це відповідальність усієї вертикалі влади, починаючи від президента і закінчуючи органами місцевого самоврядування", – підкреслив експерт.

На думку Лакійчука, головною причиною нинішніх труднощів є відсутність цілісної державної політики у сфері мобілізації. Він переконаний, що без системних змін кадрові перестановки не дадуть очікуваного результату.

"Якщо буде змінена державна політика – це спрацює. Якщо ж усе зведеться лише до зміни міністра, то від перестановки складових сума не зміниться", – підсумував Павло Лакійчук.

Як вже писали "Коментарі", президенту Володимиру Зеленському не варто усувати Михайла Федорова з владної команди, попри хвилю чуток і кадрових інтриг навколо міністра оборони, вважає політолог Володимир Фесенко.