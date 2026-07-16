Вопрос не в рейтингах: названа потрясающая причина спонтанного увольнения Федорова



















Кадровые перестановки в украинском правительстве вряд ли разрешат ключевые проблемы сектора обороны, если не будет изменена государственная политика в сфере мобилизации. Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, комментируя отставку министра обороны Михаила Федорова.

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По словам эксперта, главной причиной возможного решения о смене главы Минобороны вряд ли стала популярность Федорова или его политические перспективы. По его мнению, основная проблема состоит в неудачном реформировании системы мобилизации.

"Если и была мотивация президента сменить Федорова, то она связана не с его популярностью, а с провалом мобилизации", – отметил Лакийчук.

В то же время он подчеркнул, что Федоров достиг ощутимых результатов в цифровизации Министерства обороны и автоматизации управленческих процессов.

"С цифровизацией армии он успешно справился. Хотелось бы, чтобы эти наработки продолжил его преемник", – сказал эксперт.

В то же время реформирование мобилизационной системы, по оценке Лакийчука, не принесло ожидаемых результатов. Он обратил внимание, что негативное отношение к деятельности территориальных центров комплектования начало переноситься на все украинское войско.

"Украинское общество начинает воспринимать армию, которая его защищает как врага. Это очень опасная тенденция", – подчеркнул он.

Лакийчук также прокомментировал возможное назначение Игоря Клименко на должность министра обороны. Он предположил, что именно новому руководителю может быть поручено реформирование мобилизационной системы, однако сомневается, что кадровой замены будет достаточно.

"Проблема не в одном министре. Мобилизационный механизм – это ответственность всей вертикали власти, начиная от президента и заканчивая органами местного самоуправления", – подчеркнул эксперт.

По мнению Лакийчука, главная причина нынешних трудностей — отсутствие целостной государственной политики в сфере мобилизации. Он убежден, что без системных изменений кадровые перестановки не принесут ожидаемого результата.

"Если будет изменена государственная политика – это сработает. Если же все сведется только к смене министра, то от перестановки составляющих сумма не изменится", – подытожил Павел Лакийчук.

Как уже писали "Комментарии", президенту Владимиру Зеленскому не стоит устранять Михаила Федорова из властной команды, несмотря на волну слухов и кадровых интриг вокруг министра обороны, считает политолог Владимир Фесенко.