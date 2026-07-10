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"Після зустрічі із Залужним сталося щось неймовірне": Зеленського розгромили через цинічну маніпуляцію

Колишній міністр висловився про перспективи виборчого процесу, відповідальність української влади та вплив війни на громадян

10 липня 2026, 13:30
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Клименко Елена

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив недовіру до соціологічних опитувань, які фіксують високий рівень підтримки президента Володимира Зеленського. В інтерв'ю Дмитру Чекалкіну він заявив, що, на його думку, реальні суспільні настрої суттєво відрізняються від оприлюднених рейтингів. Також ексміністр поділився своїм баченням майбутніх виборів, відповідальності влади та наслідків війни для українського суспільства.

"Після зустрічі із Залужним сталося щось неймовірне": Зеленського розгромили через цинічну маніпуляцію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За словами Омеляна, результати окремих соціологічних досліджень викликають у нього скепсис. Як аргумент він навів власний досвід повсякденного спілкування з людьми.

"Мене дивують цифри, які показують високі рейтинги Зеленського. Останнім часом я часто користуюся таксі й досі не зустрів жодного водія, який би позитивно оцінював президента", – сказав він.

Ексміністр також заявив, що влада не зробила належних висновків після величезних втрат, яких зазнала Україна під час війни. На його переконання, відкладати розв'язання накопичених проблем до завершення бойових дій небезпечно.

"Часто можна почути, що після перемоги наведемо лад і всі відповідатимуть за свої дії. Але це ілюзія. Якщо не діяти зараз, потім може бути надто пізно", – наголосив Омелян.

Водночас він звернув увагу на емоційне виснаження українців. На його думку, суспільство поступово звикає до життя в умовах війни, хоча постійні російські атаки та внутрішні труднощі дедалі сильніше впливають на психологічний стан людей.

Як вже писали "Коментарі", Росія дедалі частіше використовує балістичні ракети для ударів по Україні, тому зміцнення протиповітряної оборони залишається одним із ключових завдань. Водночас навіть запуск виробництва ракет для комплексів Patriot на українських підприємствах не дозволить швидко вирішити проблему. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=V_-oJf9umxQ&t=2s
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