"После встречи с Залужным произошло нечто невероятное": Зеленского разгромили из-за циничной манипуляции

Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян выразил недоверие к социологическим опросам, фиксирующим высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского. В интервью Дмитрию Чекалкину он заявил , что, по его мнению, реальные общественные настроения существенно отличаются от обнародованных рейтингов. Также эксминистр поделился своим видением предстоящих выборов, ответственности власти и последствий войны для украинского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По словам Емельяна, результаты отдельных социологических исследований вызывают у него скепсис. В качестве аргумента он привел собственный опыт повседневного общения с людьми.

"Меня удивляют цифры, показывающие высокие рейтинги Зеленского. В последнее время я часто пользуюсь такси и до сих пор не встретил ни одного водителя, который бы положительно оценивал президента", – сказал он.

Эксминистр также заявил, что власти не сделали надлежащих выводов после огромных потерь, понесенных Украиной во время войны. По его убеждению, откладывать решение накопившихся проблем до завершения боевых действий опасно.

"Часто можно услышать, что после победы наведем порядок и все будут отвечать за свои действия. Но это иллюзия. Если бездействовать сейчас, потом может быть слишком поздно", – подчеркнул Емельян.

В то же время, он обратил внимание на эмоциональное истощение украинцев. По его мнению, общество постепенно привыкает к жизни в условиях войны, хотя постоянные российские атаки и внутренние трудности все больше влияют на психологическое состояние людей.

Как уже писали "Комментарии", Россия все чаще использует баллистические ракеты для ударов по Украине, поэтому укрепление противовоздушной обороны остается одной из ключевых задач. В то же время, даже запуск производства ракет для комплексов Patriot на украинских предприятиях не позволит быстро решить проблему. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев.