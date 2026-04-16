Під час війни Порошенко вивів 2,3 млрд грн в іноземні облігації і підтримує економіки Угорщини та інших країн, - експерт
Під час війни Порошенко вивів 2,3 млрд грн в іноземні облігації і підтримує економіки Угорщини та інших країн, - експерт

На думку політолога, інвестування подібних активів за межами країни не узгоджується з публічними заявами Порошенка про економічний патріотизм і підтримку України

16 квітня 2026, 15:40
Клименко Елена

Петро Порошенко під час повномасштабної війни розмістив в іноземних облігаціях активи на 2,308 млрд грн, виводячи гроші з України і вкладаючи їх в економіки інших держав, зокрема тих, які донедавна підтримували росію. Про це пише політолог Петро Олещук, коментуючи декларацію лідера "Європейської солідарності" за 2025 рік.

За словами Олещука, структура активів Порошенка свідчить про виведення значних коштів за кордон. Політолог стверджує, що йдеться про фінансові вкладення в облігації іноземних держав, зокрема Угорщини, Туреччини, Румунії, Австрії та ПАР.ad

"Олігарх сховав мільярди в інших країнах, а ще цілий мільярд переписав на дружину. Так, згідно декларації за 2025 рік, в закордонних облігаціях у політика зберігається у перерахунку на гривні облігацій номінальною вартістю 2,308 млрд. Тобто, замість того, щоб розвивати економіку власної воюючої країни, Петро Олексійович активно допомагає економіці Угорщини, Туреччини, Румунії, Австрії та, навіть, ПАР", — наголошує Олещук. 

Окремо експерт звертає увагу на загальну динаміку доходів Порошенка у воєнний період. У 2025 році задекларовані заробітки нардепа зросли у десятки разів порівняно з довоєнним 2021 роком.

"Цей діяч в 2025 році, у розпал війни, ховаючись від санкцій, збагатився на понад 4 млрд грн. Все б нічого, але ця цифра – у 25 разів більша порівняно з цифрою довоєнного 2021 року, коли Петро Олексійович показав всього 162 млн грн заробітків. Мораль тут коротка. Перефразую: "Кому війна, а кому – забезпечені діти і внуки в Лондоні", — пише Олещук. 

На думку політолога, розміщення таких активів за кордоном суперечить публічним заявам Порошенка про економічний патріотизм та підтримку української держави. Така модель поводження з капіталом під час війни виглядає особливо цинічно на тлі закликів спрямовувати кошти на потреби ЗСУ.

"Це дуже схоже на типову корупційну схему. Всі мутні гроші, які дістав з економіки своєї держави виводити за кордон, знекровлюючи її. Примітно, що цього Порошенко не робив в таких масштабах, коли, за даними ЗМІ, мав прибутки зі схем Свинарчуків, мутних тем Медведчука та торгував з росією так, що аж гай шумів. На цьому тлі особливо цинічними є заяви Петра та його партії. "Гроші українців мають йти на ЗСУ!", — сказав Порошенко. Але про те, що гроші цього конкретного українця пішли, не в економіку України, а, наприклад, уряду Угорщини, коли там ще царював Орбан, український олігарх вирішив промовчати", — зазначив Петро Олещук. 

Як відомо, Петро Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статті 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). За версією слідства, за часи президентства Порошенка та Медведчук організували купівлю вугілля з ОРДЛО. Порошенко виконував головну координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади.




Джерело: https://www.facebook.com/petro.olesuk.977805/posts/pfbid0to8zRNJS7E2TzoMas1zuCQ9SV54porKiwVeXNKe8H6uLWMc7DtQs1x4th7DURRRwl

