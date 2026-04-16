Петр Порошенко во время полномасштабной войны разместил в иностранных облигациях активы на 2,308 млрд грн, выводя деньги из Украины и вкладывая их в экономики других государств, в том числе тех, которые недавно поддерживали россию. Об этом пишет политолог Петр Олещук, комментируя декларацию лидера "Европейской солидарности" за 2025 год.

По словам Олещука, структура активов Порошенко свидетельствует о выводе значительных средств за границу. Политолог утверждает, что речь идет о финансовых вложениях в облигации иностранных государств, включая Венгрию, Турцию, Румынию, Австрию и ЮАР. ad

"Олигарх спрятал миллиарды в других странах, а еще целый миллиард переписал на жену. Так, согласно декларации за 2025 год, в зарубежных облигациях у политика сохраняется в пересчете на гривны облигаций номинальной стоимостью 2,308 млрд. То есть, вместо того, чтобы развивать экономику собственной воюющей страны, Петр Румынии, Австрии и даже ЮАР", — отмечает Олещук.

Отдельно эксперт обращает внимание на общую динамику доходов Порошенко в военный период. В 2025 году задекларированные заработки нардепа выросли в десятки раз по сравнению с довоенным 2021 годом.

"Этот деятель в 2025 году, в разгар войны, скрываясь от санкций, обогатился более чем на 4 млрд грн. Все бы ничего, но эта цифра — в 25 раз больше по сравнению с цифрой довоенного 2021 года, когда Петр Алексеевич показал всего 162 млн грн заработков. Мораль здесь коротка. дети и внуки в Лондоне", – пишет Олещук.

По мнению политолога, размещение таких активов за границей противоречит публичным заявлениям Порошенко об экономическом патриотизме и поддержке украинского государства. Такая модель обращения с капиталом во время войны выглядит особенно цинично на фоне призывов направлять средства на нужды ВСУ.

"Это очень похоже на типичную коррупционную схему. Все мутные деньги, которые достал из экономики своего государства выводить за границу, обескровливая ее. Примечательно, что этого Порошенко не делал в таких масштабах, когда, по данным СМИ, имел доходы из схем Свинарчуков, мутных тем Медведчука и так торговал с мыслью. циничными являются заявления Петра и его партии. "Деньги украинцев должны идти на ВСУ!", — сказал Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко обвиняется по статьям 111 УКУ (государственная измена) и статье 258-3 УКУ (создание террористической группы или организации и содействие им). По версии следствия, за время президентства Порошенко и Медведчук организовали покупку угля из ОРДЛО. Порошенко выполнял главную координационную роль, в том числе влияя на кадровые вопросы в высших эшелонах власти.



